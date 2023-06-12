Новая модель модель появится не раньше конца 2025 года.

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"Apple, дебютировав с гарнитурой Vision Pro по цене 3500 долларов, уже работает над более дешевой моделью, чтобы представить новую категорию продуктов большему количеству людей", - утверждает Марк Гурман из Bloomberg в своем информационном бюллетене Power On.

Гурман отмечает, что "для Apple будет непросто" выпустить менее дорогую модель, продолжая при этом зарабатывать деньги. Он сообщает что рекомендованная производителем розничная цена Vision Pro в размере 3499 долларов "уже равна или близка к стоимости ее изготовления", при этом тремя самыми дорогими компонентами являются камеры / датчики, чипы (M2 и R1) и два микро-OLED 4K дисплея.

"Для непрофессиональной модели Apple могла бы использовать экраны более низкого качества, либо чип уровня iPhone, либо более старый чип Mac и меньше камер для меньшей производительности", - пишет Гурман.

По его словам, другие потенциальные удешевления могут включать в себя более простой ремешок, отказ от 3D-камеры, переход от автоматической к физической настройке IPD и использование рамки более низкого качества.

Несмотря на все это, Гурман считает, что "Apple может снизить цену на несколько сотен долларов", а не на тысячи.

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Однако есть основания для некоторого оптимизма. По словам Гурмана, Apple также начала работу над Vision Pro второго поколения с более быстрым чипсетом. В зависимости от того, когда закончится разработка, это может снизить цену как на Vision Pro первого поколения, так и на любую другую модель, которая может появиться.