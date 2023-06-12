Есть несколько причин, по которым Apple может поднять цены на свой популярный iPhone. Возможно, наиболее заметным является тот факт, что компания из Купертино наконец-то совершит долгожданный переход с порта Lightning на порт USB-C со своей линейкой смартфонов iPhone 15.

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Этот шаг был сделан после того, как Европейский союз принял новое законодательство, которое требует, чтобы к 2026 году почти все портативные устройства были оснащены портом USB Type-C, и c учетом того, что компания не повышала цены на семейство смартфонов iPhone с 2017 года на рынке США, этого вполне достаточно, чтобы Apple приняла решение про измененение цены.

В интервью Barron’s аналитик Wedbush Дэн Айвз предсказал, что Apple повысит стоимость своей линейки смартфонов iPhone 15. В прошлом году Айвз оказался прав, когда прогнозировал, что Apple поднимет цены на iPhone 14 в других странах, при этом цены в США и Китае останутся прежними. Компания еще не определила, произойдет ли рост цен также в странах, где в прошлом году уже прошло повышение.

IPhone 14 в настоящее время стоит от 799 долларов и выше, а iPhone 14 Plus - на 100 долларов дороже. Стартовая цена 14 Pro составляет 999 долларов, а 14 Pro Max - 1099 долларов. Forbes сообщает, что по мнению многих аналитиков, Apple поднимет цены на iPhone 15 Pro на 200 долларов.

Одной из функций, которая должна появится в моделях iPhone 15 Pro, был переход на твердотельные кнопки изменения громкости и питания. Однако доверие к этим отчетам ослабло из-за того, что Apple заявила о технических проблемах с технологией.

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По словам Айвза, около 250 миллионов владельцев iPhone не обновлялись более четырех лет. Это наводит его на мысль, что компания может продать дополнительно примерно 235-240 миллионов iPhone 15.