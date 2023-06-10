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Замечен инженерный образец Ryzen 8000 Zen 5 с видеокартой Radeon RX 7900
Это процессор имеет 16 ядер и кэш-память объемом 1024 КБ.
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По словам @Benchleaks, который написал об этом сообщении в Твиттере, процессор потенциально может быть чипом Zen 5 из-за уникального идентификатора номера, которым обладает инженерный образец. 

Список Einstein@Home показывает полную спецификацию анонимного компьютера с инженерным образцом AMD. Описание образца начинается с длинной строки цифр, за которой следует эта надпись "Семейство 26, модель 64, степпинг 0". Согласно BenchLeaks, номенклатура "Семейство 26" указывает на то, что перед нами процессор Zen 5, поскольку предыдущие числа (например, 25) использовались для прежних архитектур Zen.

В спецификации также указаны системные характеристики которые включают 31,22 ГБ оперативной памяти и использование графического процессора Radeon RX 7900 - что может быть опечаткой для RX 7900 XT или может быть вообще новым SKU.

К сожалению, мы не можем сказать, используется ли этот номер семейства только для процессоров Zen 5, однако, если это правда, это подтверждает, что AMD уже производит функциональные процессоры этого типа.

Мало что известно об архитектурных улучшениях Zen 5, но по слухам это будет "серьезная микроархитектурная модернизация" по сравнению с Ryzen 7000, с переходом на 3-нм узел TSMC и масштабным архитектурным изменением, добавляющим эффективные ядра к процессорам Zen 5 аналогично архитектурам Intel Alder и Raptor Lake. 3-нм производственный процесс TSMC будет на 70% плотнее, чем в предыдущих разработках, что позволит AMD сделать чипы Ryzen 8000 на 15% быстрее или на 30% энергоэффективнее.

В результате чипы Ryzen 8000 могут иметь ощутимый прирост производительности по сравнению с текущими процессорами Ryzen 7000 только благодаря этим двум факторам. Добавление эффективных ядер, должно существенно повысить производительность многоядерных процессоров, если AMD выберет аналогичные конфигурации ядер по сравнению с Intel.

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#ryzen 8000 zen 5
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