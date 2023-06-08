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Интересно, что Blizzard не сообщает, сколько копий было продано, но также говорит, что Diablo IV была самой предзаказываемой игрой Blizzard за все время.
Если вам нравится Diablo IV, вы вероятно заметили, что она может быть на удивление тяжелой, когда вы включаете все настройки качества - и она еще даже не получила патч для трассировки лучей. Конечно, вы можете использовать апскейлинг - игра поддерживает Intel XeSS и AMD FSR 2.1 в дополнение к апскейлингу и генерации кадров NVIDIA DLSS - но вы также можете просто обновить свою видеокарту.
Для людей с таким мнением создана акция с возможностью получить бесплатную карту GeForce RTX 4080 прямо у NVIDIA. Это карта Founders Edition, и она поставляется с панелью в стиле Diablo IV. Кроме того согласно правилам акции NVIDIA раздает две карты.
Все, что вам нужно сделать, это подписаться на NVIDIA в Твиттере, лайкнуть твит, объявляющий о конкурсе, а затем ответить на него хэштегом #DiabloRTX. Все заявки должны быть получены до 20 июня, а победители будут выбраны 31 июля.Учавствовать в этой акции могут только жителией США и некоторых европейских стран.