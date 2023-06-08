Как и карты расширения, которые предлагает Seagate, диски WD_Black C50 используют архитектуру Velocity от Xbox для сверхбыстрой производительности ввода-вывода.

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Это важно, поскольку вы получаете производительность, аналогичную внутренней памяти Xbox, но во внешнем портативном форм-факторе. Таким образом, приводы plug-and-play позволяют легко переносить игры с одной консоли на другую, что может пригодиться, если вы хотите взять свою карту с собой в гости. Однако реальная выгода заключается в конкуренции.

С момента запуска Xbox Series X/S в 2020 году и до сих пор Seagate был единственным поставщиком карт расширения для Xbox. Первоначально Seagate предлагала карту на 1 ТБ за 219,99 долларов, а затем добавила варианты на 2 ТБ и 512 ГБ за 399,99 и 139,99 долларов соответственно.

Возможно, узнав об ожидаемом запуске WD, Seagate недавно снизила цены на все три модели до 279,99 долларов (2 ТБ), 149,99 долларов (1 ТБ) и 89,99 долларов (512 ГБ). Модель на 512 ГБ трудно найти в наличии у стороннего продавца, но все три емкости теперь имеют гораздо более привлекательные рекомендованные розничные цены.





Между тем, Western Digital уже предлагает два варианта емкости: 1 ТБ за 149,99 долларов и 500 ГБ за 79,99 долларов. Модель на 1 ТБ доступна на Amazon, а модель на 500 ГБ пока появилась только в интернет-магазине WD.

"По мере того, как игровые файлы становятся все больше, карта расширения WD_Black C50 для Xbox - это быстрый и простой способ значительно увеличить емкость Xbox Series X/S и сохранить больше установленных игр. Просто подключите эту официально лицензированную карту непосредственно к консоли, чтобы получить производительность аналогичную внутреннему хранилищу Xbox. В комплект поставки входит месячная подписка Xbox Game Pass Ultimate", - объясняет WD.

По данным WD, игры нередко занимают 100 ГБ или более. Например, Star Wars Jedi: Survivor занимает 139 ГБ на Xbox Series X, а NBA 2K23 занимает около 152 ГБ дискового пространства.

Обратите внимание, что Xbox Series X поставляется со встроенным твердотельным накопителем NVMe емкостью 1 ТБ, а Xbox Series S - всего 512 ГБ. Что касается полезного пространства (операционная система и другие компоненты занимают часть памяти), вы получаете около 802 ГБ в первом и 364 ГБ во втором случае.

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Эти карты расширения позволяют загрузить на консоль больше игр, не теряя при этом производительности. И с участием WD цены намного лучше, чем были (хотя платформа ПК по-прежнему выигрывает с точки зрения отдачи от вложенных средств в области хранения).