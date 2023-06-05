Хотя основной целью исправления является устранение недавно обнаруженного бэкдора, оно также подготавливает платы к предстоящему обновлению Raptor Lake-S.

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Стоит отметить, что обновление прошивки добавляет минимальные функциональные возможности для процессоров следующего поколения, и вероятно, потребуется еще несколько обновлений, чтобы чипы заработали должным образом.

Мы уже довольно давно следим за слухами о Raptor Lake-S Refresh. Первоначально предполагалось, что семейство настольных компьютеров 14-го поколения будет оснащено чипами Meteor Lake-S. Сначала был отменен высокопроизводительный кристалл 8P+16E, а затем и вариант 6P+8E.

Raptor Lake-S Refresh, формирующий семейство настольных процессоров для ПК Core 14-го поколения, не будет намного быстрее, чем существующие предложения 13-го поколения. Мы ожидаем более высокие тактовые частоты ядра, памяти и поддержку ввода-вывода следующего поколения и сетевых технологий. Также в планах повышение вольтажей и возможности разгона.

Стоит помнить, что Core i9-13900K, работающий на частоте от 5,5 до 5,6 ГГц, нагревается до 100°C даже с самыми мощными 360-мм кулерами AIO. Core i9-14900K с тактовой частотой 6,2 ГГц или выше потребует специального охлаждения для нормальной работы.

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Intel планирует выпустить процессоры Meteor Lake-P и Raptor Lake-SR 14-го поколения во второй половине года. Новый чипсет не планируется, и Raptor Lake-SR будет поддерживаться на материнских платах Z690, а также Z790.