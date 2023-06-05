Обычно этот пистолет для охоты на уток не мог бы никого обмануть, но 25 летний Дэвид Джозеф Далесандро, покрасил пистолет в черный цвет и засунул его за пояс.

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"Инцидент произошел в 17:45 30 мая. Свидетели рассказали полицейским, что в магазин вошел человек в маске, парике и толстовке с капюшоном и потребовал деньги из кассы. Магазин был ограблен примерно на 300 долларов", - заявили в офисе шерифа.

После ограбления Далесандро направился на стоянку Dollar General, расположенную вниз по улице, где он был арестован, а затем взят под стражу. Полицейские обнаружили у него в штанах раскрашенный пистолет для утиной охоты во время задержания, заявили в управлении шерифа.

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Далесандро предъявлено три обвинения в нарушении закона, включая вооруженное ограбление с применением смертоносного оружия (особенно для виртуальных 8-битных уток), ношение маски, а также мелкое воровство (менее 2000 долларов).