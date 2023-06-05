Обычно этот пистолет для охоты на уток не мог бы никого обмануть, но 25 летний Дэвид Джозеф Далесандро, покрасил пистолет в черный цвет и засунул его за пояс.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
реклама
"Инцидент произошел в 17:45 30 мая. Свидетели рассказали полицейским, что в магазин вошел человек в маске, парике и толстовке с капюшоном и потребовал деньги из кассы. Магазин был ограблен примерно на 300 долларов", - заявили в офисе шерифа.
После ограбления Далесандро направился на стоянку Dollar General, расположенную вниз по улице, где он был арестован, а затем взят под стражу. Полицейские обнаружили у него в штанах раскрашенный пистолет для утиной охоты во время задержания, заявили в управлении шерифа.
рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
Далесандро предъявлено три обвинения в нарушении закона, включая вооруженное ограбление с применением смертоносного оружия (особенно для виртуальных 8-битных уток), ношение маски, а также мелкое воровство (менее 2000 долларов).
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.