Intel неоднократно заявляла, что ее архитектура Meteor Lake дебютирует в этом году, и в спецификациях брошюры ASUS упоминается "процессор Intel Core 14-го поколения (28 Вт)".

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В брошюре нет упоминания о конкретном SKU или других спецификациях процессора, таких как количество ядер и потоков, тактовая частота или объем кэш-памяти, который он будет нести. Единственная деталь заключается в том, что это процессор мощностью 28 Вт, что указывает на то, что это мобильный чип.

Тем не менее, Intel предоставила некоторые интересные подробности о Meteor Lake перед его выпуском.

"Meteor Lake знаменует собой важную веху в эволюции не только персональных компьютеров, но и того, как мы взаимодействуем с технологиями. Все начинается с дизайна "чиплета", который позволяет Intel предоставлять передовые процессы для оптимизации производительности соответствующей сегменту, и снижения энергопотребления", - заявила Intel.

Эта реклама размещена в пресс-релизе о сотрудничестве Intel с Microsoft по масштабному внедрению ИИ на ПК с помощью Windows 11. Intel заявила, что в рамках этих усилий Meteor Lake станет ее первой платформой для ПК со встроенным визуальным процессором для запуска моделей искусственного интеллекта.

"Благодаря новому нейронному VPU в сочетании с мощными ускорителями искусственного интеллекта на CPU и GPU, которые Intel создает на протяжении нескольких поколений, Meteor Lake сыграет решающую роль в формировании будущего инноваций и возможностей ПК для потребителей и предприятий в различных отраслях", - заявила Intel.

Похоже, что ASUS будет одной из первых, кто будет использовать Meteor Lake, как указано в брошюре о мини-ПК. Она ссылается на модель PN65 с чипом Core 14-го поколения и графикой Iris Xe.

Другие характеристики включают пару слотов SO-DIMM с поддержкой до 64 ГБ (2x32 ГБ) памяти DDR5-5600, два слота M.2 2280 с поддержкой твердотельных накопителей NVMe от 256 ГБ до 1 ТБ, 2,5-дюймовый слот SATA для жесткого диска емкостью до 2 ТБ. Варианты беспроводного подключения Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, порт LAN 2,5G и различные другие входы/выходы на передней и задней панелях (плюс слот для замка Kensington сбоку).

Все это будет упаковано в форм-фактор мини-ПК размером 120 x 130 x 58 миллиметров и весом 0,75 кг.

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