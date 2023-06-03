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Когда кто-то представляет себе аркадный контроллер, джойстик, скорее всего, занимает центральное место в его сознании. Однако в новом контроллере Razer Kitsune джойстик заменен кнопками и компания называет их разработкой "с глубоким пониманием потребностей сообщества файтингов".
Честно говоря, на рынке уже есть другие аркадные контроллеры с кнопками вместо джойстика. Но что, по словам Razer, отличает Kitsune от остальных, так это "точность и производительность". В заявлении компании говорится, что благодаря уникальному расположению кнопок с четырьмя стрелками новый контроллер устраняет недостатки джойстика. Компания считает, что ее конфигурация кнопок обеспечивает конкурентное преимущество, которое искали профессиональные геймеры.
Что касается самих кнопок, то они представляют собой "новаторские" низкопрофильные линейные оптические переключатели Razer. Они обеспечивают более короткую высоту срабатывания и чрезвычайно быстрое время отклика. Компания заявляет, что эта комбинация оставит конкурентов позади.
Razer объединила усилия с Capcom для разработки контроллера Kitsune, понимая важность того, чтобы быть в гармонии с сообществом файтингов.
Техническая компания заявляет, что ее видение заключалось в том, чтобы создать контроллер для всех, будь то профессионал или обычный игрок, который играет в местных турнирах. Компания упростила транспортировку контроллера благодаря его тонкому корпусу и съемному кабелю USB-C.