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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Добавьте свое имя в космическое послание НАСА со звездной поэмой
которые полетят вместе с космическим зондом к естественному спутнику Юпитера Европе.
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Кампания "Послание в бутылке" будет включать имена, полученные до полуночи 31 декабря 2023 года. Все имена, представленные до этого срока, и стихотворение будут нанесены трафаретом на микрочип, который будет размещен на борту зонда Europa Clipper. Затем микрочип преодолеет примерно 2,88 миллиарда километров, пока Europa Clipper начнет исследовать, может ли океан, который возможно находится под ледяным внешним ядром Европы поддерживать жизнь.

"Послание в бутылке" - это идеальное сочетание науки, искусства и технологий, и мы рады поделиться с миром возможностью стать частью мисии Europa Clipper", - отметила Никола Фокс, заместитель администратора научной миссии НАСА. "Мне просто нравится мысль, что наши имена будут путешествовать по Солнечной системе на борту зонда, который стремится раскрыть секреты замерзшей луны Юпитера".


Europa Clipper планируется запустить в 2024 году с целью определить, есть ли на Европе условия подходящие для поддержания жизни. Луна Юпитера была выбрана потому, что по утверждению НАСА на ней есть все условия необходимые для возникновения жизни, а именно вода, соединения углерода и стабильные температуры.

Ученые считают, что под поверхностью Европы находится соленый океан, в котором больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Доказательства существования воды под внешним ядром собирались с начала 1970-х годов, когда первыми космическими аппаратами, подробно сфотографировавшими поверхность спутников Юпитера, были  "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Следующая миссия Galileo была запущена в 1989 году.

Одним из наиболее важных открытий миссии "Galileo" стало то, что магнитное поле Юпитера нарушено в пространстве вокруг Европы. Это означало, что "особый тип магнитного поля создается внутри Европы глубоким слоем какой-то электропроводящей жидкости под поверхностью". Ученые НАСА считают, что наиболее вероятным кандидатом на создание этой магнитной сигнатуры является океан соленой воды.


"Вдохновение - это то, что подпитывало людей, разработавших эту миссию и создавших самый большой космический корабль, который НАСА отправит для исследования Солнечной системы. Это то, что побуждает человечество задавать важные вопросы, решению которых будет способствовать эта миссия", - заявила Лори Лешин, директор лаборатории реактивного движения НАСА, которая возглавляет разработку Europa Clipper. 

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Если вы хотите добавить свое имя в кампанию "Послание в бутылке", просто посетите веб-сайт НАСА и предоставьте необходимую информацию. Участники также смогут загрузить персонализированный сувенир, иллюстрацию вашего имени на послании в бутылке на фоне изображения Юпитера и его спутника Европы.

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#космос #наса #юпитер
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