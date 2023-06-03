и NVIDIA, скорее всего, никогда не одобрит такой продукт официально

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Из-за этого официальные драйверы не будут устанавливаться на такую карту, и любой из крупных поставщиков, покупающих свои чипы GPU напрямую у NVIDIA, потеряет эту привилегию, если создаст такой продукт.

Тем не менее, более мелкие поставщики, такие как GXore на Тайване, в любом случае не покупают свои графические процессоры напрямую у NVIDIA. Вместо этого они могут покупать чипы у третьих лиц. Возможно GXore собирается предложить карту GeForce RTX 3070 с 16 ГБ видеопамяти и восемью выходами на дисплей.

В коротком видео на ютуб канале TecLab рассказывается о нескольких продуктах на стенде GXore на выставке, включая карту Radeon RX 580 с не менее чем двенадцатью выходами на дисплей.

Все предлагаемые GXore видеокарты (включая загадочную Geforce RTX 3070 16 ГБ) предлагают множество возможностей подключения дисплея, которые вы обычно не найдете ни на одной карте. Это похоже на продукцию бывшего разработчика графических процессоров Matrox. Карты этой уважаемой компании используют свои собственные драйверы для графических процессоров Radeon, на которых они основаны, и возможно, GXore также будет поставлять свои собственные драйверы.

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Помимо графических карт GXore также продает кабели, адаптеры и системную память, последняя также была замечена TecLab на выставке. Мы понятия не имеем, сколько будет стоить модифицированная модель GeForce, и даже будет ли она доступна в любом объеме или где-либо за пределами Тайваня.