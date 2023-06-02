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Камера Paragraphica не имеет объектива и создает фотографии с помощью ИИ
Устройство использует данные о местоположении, погоде и времени суток для создания изображений.
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В последнее время изображения созданные искусственным интеллектом стали чем-то вроде нормы, а достижения в области технологий привнесли новые функции в редактирование фотографий, такие как инструмент Adobe Generative Fill. Generative Fill может взять существующее изображение, а затем с помощью ИИ создать обширный фон вокруг него. Paragraphica - это камера которая выводит контент созданный ИИ на новый уровень, создавая изображение без какого-либо контекста, кроме данных о местоположении и нескольких других подсказок. Ее можно использовать как физическое устройство или как виртуальную камеру, которую вы можете попробовать прямо сейчас.

Физическое устройство было спроектировано и построено Бьорном Карманном и представляет собой напечатанный на 3D-принтере корпус, имеющее 3 ручки, сенсорный экран и специальную электронику. С точки зрения программного обеспечения, оно использует комбинацию Noodl, кода Python и API Stable Diffusion.

Сенсорный экран действует как своего рода видоискатель, предоставляя в реальном времени описание местоположения пользователя, а при нажатии на спуск камера создает изображение согласно предоставленным данным.

Три ручки используются для управления данными и параметрами искусственного интеллекта, чтобы влиять на внешний вид фотографии вместе с такой информацией, как погода и время суток. Первая ручка по эффекту похожа на фокусное расстояние в оптическом объективе, однако она управляет радиусом области в которой камера осуществляет поиск объектов. Вторая ручка по действию схожа на изменение зернистости пленки, а третья ручка управляет шкалой навигации или тем, насколько точно камера следует за заданными координатами.

Что касается приспособления странной формы на передней части устройства, оно выполнено в виде носа звездорылого крота и служит только косметической цели. Карманн объяснил, почему он решил добавить этот элемент к устройству заявив: "Это удивительное животное стало источником вдохновения".

Карманн объясняет, как работает камера: "она собирает данные о своем местоположении с использованием открытых API,  используя координаты, погоду, время суток и близлежащие места". Он добавляет, что камера объединяет все данные, а затем составляет описание (см. ниже), которое детализирует представление о текущем месте и времени генерации фото. Камера использует ИИ для преобразования текста в изображение.

Карманн сообщает: "Камера предлагает способ познания окружающего мира, который не ограничивается только визуальным восприятием. Благодаря данным о местоположении и синтезу изображений с помощью ИИ Paragraphica обеспечивает более глубокое понимание сути момента с точки зрения искусственного интелекта".

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Хотя Карманн пока не планирует продавать свою камеры Paragraphica, ее можно протестировать онлайн, посетив его веб-сайт. Однако он предупреждает, что из-за большого трафика сайт может не загрузиться.

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#искусственный интелект #paragraphica
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