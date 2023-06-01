Растущая ветка на форуме сообщества NVIDIA заполняется жалобами, связанными с проблемами, на различных конфигурациях.

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Одна из проблем, с которой столкнулись пользователи с драйвером 535.98 заключается в том, что "монитор может ненадолго мерцать при выходе из спящего режима, если включена DSR/DLDSR".

"У меня такая же проблема с мерцанием одного монитора (MSI MPG321UR-QD), когда я подключил второй монитор (MSI Optix Mag271R) к графическому процессору MSI Geforce RTX 3090 Gaming Trio. Эта проблема возникает независимо от приложения (но только когда используется мышь). Возврат драйверов к v532.03 решил проблему", - написал один из пользователей.

"Проблема мерцания на обоих мониторах (LG 27GL850) с последними драйверами. Никогда не было проблем до этого обновления", - добавил другой пользователь.

Еще один комментатор указал, что они испытывают ту же проблему на своем мониторе Samsung Odyssey G7 с поддержкой G-Sync.

"Я даже переустановил Windows сегодня, и когда я снова установил последний драйвер, проблемы начались снова. Он мерцает очень сильно. Пожалуйста, исправьте это как можно скорее", - написал пользователь, добавив, что он используют видеокарту GeForce RTX 2070 Super.

Есть и другие проблемы упомянутые в ветке поддержки, хотя мерцание экрана доминирует в обсуждении. Жалобы также появились в Twitter и Reddit. К ним относятся: возврат к предыдущей версии драйвера, снижение частоты обновления до 120 Гц или отключение G-Sync.

По утверждению NVIDIA, драйвер 535.98 добавляет поддержку DLSS 3 в Diablo IV и увеличивает производительность при разрешении 4K в среднем в 2,5 раза.

"В нашем динамичном тесте производительность GeForce RTX 4090 увеличилась в 2,4 раза, что позволило нам играть со скоростью 229 кадров в секунду при максимальных настройках. GeForce RTX 4080 достигла 177 кадров в секунду, GeForce RTX 4070 Ti - 139 кадров в секунду, а GeForce RTX 4070 - 113 кадров в секунду", - заявляет NVIDIA.

NVIDIA сообщает, что на ноутбуках геймеры могут ожидать прироста в 1,8 раза при разрешении 1440p с включенным DLSS 3, при этом каждый мобильный графический процессор серии GeForce RTX 40 способен воспроизводить не менее 80 кадров в секунду. Это число увеличивается до 120 кадров в секунду при разрешении 1080p и до 280 кадров в секунду для GeForce RTX 4090 в мобильной версии.

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Последний драйвер Game Ready также добавляет поддержку Reflex для Diablo IV. Кроме того, он оптимизирован для System Shock. Также есть множество исправлений ошибок, которые вы можете увидеть в примечаниях к драйверу (PDF).