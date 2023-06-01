и рекордной тактовой частотой для RTX 4090

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Это первая видеокарта под брендом ROG, в которой используется термопаста такого типа. Жидкий металл - сложное вещество, потому что он электропроводен, поэтому при нанесении его на компонент нельзя ошибится. Но у него также есть большие преимущества по сравнению с традиционными термопастами.

"Жидкий металл - это невероятный материал для теплового интерфейса, обеспечивающий гораздо более низкие температуры по сравнению с традиционными термопастами. Однако у него есть одна серьезная проблема: он электропроводен и вызывает риск короткого замыкания. Но, опираясь на многолетний опыт работы с жидким металлом в подразделении ноутбуков ROG, ASUS разработала эксклюзивный производственный процесс, который позволяет безопасно использовать жидкий металл, при этом допуская вертикальную установку графического процессора", - поясняет ASUS.

Этот процесс включает в себя нанесение УФ-смолы на конденсаторы поверхностного монтажа вокруг кристалла графического процессора, а также пару дополнительных слоев защиты между печатной платой и кристаллом. ASUS заявляет, что эта технология приводит к "отсутствию риска утечки", поэтому компания уверенно выпускает эту карту в розничную продажу.





Интересно, что ASUS не указала точно, насколько высока тактовая частота разгона графического процессора. А в подкасте ROG Pulse утверждается, что модель ROG Matrix использует лучшие чипы от NVIDIA, чтобы обеспечить самые высокие тактовые частоты среди всех GeForce RTX 4090, представленных в настоящее время на рынке.

"Это означает, что это самый быстрый 4090, который вы можете купить", - заявляет Уитсон Гордон, старший менеджер по маркетингу в ASUS."У нас есть жидкостное охлаждение. Мы установили очень толстый радиатор, чтобы получить максимальную производительность от этой карты."

Пара трубок соединяет карту с "нестандартным, очень толстым" 360-мм радиатором с тремя прикрепленными вентиляторами охлаждения. ASUS заявляет, что изготовленная на заказ охлаждающая пластина с полным покрытием обеспечивает прямой контакт с тепловыделяющими компонентами на печатной плате.

Мы провели исследование, чтобы узнать, какие карты GeForce RTX 4090 в настоящее время предлагают самые высокие тактовые частоты. Мы обнаружили ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition с тактовой частотой 2640 МГц (режим OC), которая доступна в продаже на Amazon за 1901,99 долларов, и MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X с тактовой частотой 2625 МГц за 1749,99 долларов США в Best Buy. В эталонном дизайне NVIDIA тактовая частота Boost установлена на уровне 2520 МГц.

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Основываясь на этих предложениях, вполне вероятно, что ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 будет поставляться с тактовой частотой не менее 2650 МГц по цене более 2000 долларов.