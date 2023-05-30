Эта видеокарта получает питание лишь от материнской платы.

реклама

Это многообещающая идея, потому что это намного аккуратнее, чем большой пучок проводов извивающихся в вашем корпусе, а также потому, что это уменьшает вес на верхней части карты.

Конечно, учитывая огромный размер кулера на этой карте, вы почти наверняка захотите использовать кронштейн для поддержки графического процессора. Действительно, демонстрационный ПК включает в себя такую скобу. Он также использует прототип материнской платы ASUS Z790 TUF Gaming со всеми разъемами питания и SATA на задней панели материнской платы. Они включает в себя не только 24-контактный разъем питания ATX, а также 8-контактный разъем EPS12V, но и три восьмиконтактных разъема питания PCIe для этого дополнительного слота графического процессора.

ASUS сообщила WCCFTech, что планирует выпустить этот графический процессор и материнскую плату в глобальную розничную продажу в конце этого года, хотя мы ожидаем, что количество будет весьма ограниченным. Компания пока не готова сообщить цены новых продуктов.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр