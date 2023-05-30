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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Концептуальная карта ASUS GeForce RTX 4070 не использует кабели питания
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Это многообещающая идея, потому что это намного аккуратнее, чем большой пучок проводов извивающихся в вашем корпусе, а также потому, что это уменьшает вес на верхней части карты.

Конечно, учитывая огромный размер кулера на этой карте, вы почти наверняка захотите использовать кронштейн для поддержки графического процессора. Действительно, демонстрационный ПК включает в себя такую скобу. Он также использует прототип материнской платы ASUS Z790 TUF Gaming со всеми разъемами питания и SATA на задней панели материнской платы. Они включает в себя не только 24-контактный разъем питания ATX, а также 8-контактный разъем EPS12V, но и три восьмиконтактных разъема питания PCIe для этого дополнительного слота графического процессора.

ASUS сообщила WCCFTech, что планирует выпустить этот графический процессор и материнскую плату в глобальную розничную продажу в конце этого года, хотя мы ожидаем, что количество будет весьма ограниченным. Компания пока не готова сообщить цены новых продуктов.

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