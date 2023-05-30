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"Генеративный ИИ может революционизировать взаимодействие игроков с игровыми персонажами и значительно усилить погружение в игру", - заявил Джон Спитцер, вице-президент по технологиям разработки и повышения производительности в NVIDIA. "Основываясь на нашем опыте в области ИИ и многолетнем опыте работы с разработчиками игр, NVIDIA возглавляет использование генеративного ИИ в играх".
NVIDIA заключила партнерское соглашение с Convai, стартапом NVIDIA Inception, чтобы продемонстрировать возможности ACE for Games. В приведенной выше демонстрации используются несколько технологий, чтобы сделать волшебство возможным, в том числе NVIDIA Riva для преобразования речи в текст и наоборот, NVIDIA NeMo для поддержки диалогового ИИ и Audio2Face для анимации лиц на основе ИИ с использованием голосового ввода. Все это было загружено в Unreal Engine 5 и MetaHuman, чтобы вдохнуть жизнь в Джина, NCP который управляет магазином.
Это короткая демонстрация, но ее достаточно, чтобы разжечь наш интерес к более глубокому погружению в игры с помощью реалистичных диалогов с NPC. Некоторые из этих технологий уже можно найти в играх, например, GSC Game World использует Auidio2Face в грядущей игре S.T.A.L.K.E.R. 2 Сердце Чернобыля, но пока нет ничего настолько масштабного, как представила NVIDIA.
Представьте себе, что вы играете в Skyrim, но вместо того, чтобы практически каждый персонаж сокрушался, получив стрелу в колено, они предлагали более подробные сведения о своей нынешней судьбе и/или затруднительном положении. Точно так же мы можем представить себе диалоги с NPC в таких играх, как Grand Theft Auto, где игроки могут делать ужасные вещи с игровыми персонажами, которые занимаются своими делами.
Это не просто попытка компании привлечь к себе внимание. NVIDIA активно инвестирует в искусственный интеллект и игры, получая миллиарды долларов в квартал от своих продуктов для центров обработки данных и графических процессоров. Тем не менее, компания не делает никаких игр, поэтому разработчикам предстоит внедрить такие технологии, как ACE for Games, и использовать их с пользой.