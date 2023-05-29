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Хотя CPU-Z впервые упоминает Storm Peak, в ней не указаны спецификации или другие детали. У разработчика, вероятно, еще нет списка SKU, хотя он получил предварительную информацию от AMD.
Предыдущие утечки и слухи предполагают, что AMD вернется к выпуску как высокопроизводительных настольных компьютеров (HEDT), так и вариантов рабочих станций, а не только последних, как это было при прошлом обновлении.
По слухам, полнофункциональная версия серии Threadripper 7000 будет иметь поддержку 8-канальной памяти DDR5, 128 линий PCIe Gen 5, 8 линий PCIe Gen 3 и не будет поддерживать разгон. Между тем, модели HEDT будут иметь 4-канальную поддержку памяти DDR5, 64 линии PCIe Gen 5, 8 линий PCIe Gen 3 и возможность разгона.
Текущая линейка Threadripper имеет до 64 ядер и 128 потоков. Вполне возможно, что линейка Zen 4 получит до 96 ядер и 192 потоков, но мы не знаем этого наверняка, пока нет официальных данных. Тем не менее мы ожидаем, что Storm Peak будет предлагаться как минимум с 64 ядрами, как уже сообщалось ранее.