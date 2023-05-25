Microsoft называет свой новый инструмент RGB Dynamic Lighting, и он сможет управлять и синхронизировать все аксессуары RGB-подсветки непосредственно из приложения настроек Windows.

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Новая система управления освещением в Windows 11 - это функция, которую многие геймеры и пользователи ПК в целом искали в течение очень долгого времени. Экосистема RGB была полностью нарушена с тех пор, как RGB-освещение стало мейнстримом, и большинство производителей предлагают свои собственные совершенно разные экосистемы RGB для своих аксессуаров. Это означало, что если вы хотели использовать компоненты RGB от разных производителей, вам приходилось одновременно устанавливать несколько разных приложений RGB для управления всеми источниками света. Что еще хуже, это также мешало использованию уникальных световых эффектов RGB в определенных программных утилитах RGB, если только все компоненты не поддерживают эту конкретную часть программного обеспечения.

Эта проблема особенно актуальна в компьютерной индустрии "сделай сам", где у многих пользователей нет другого выбора, кроме как смешивать и сочетать различные компоненты с RGB-подсветкой с компонентами освещения изготовленными другими производителями. Например вы хотите построить игровой компьютер RGB полностью основанный на экосистеме Corsair RGB, используя кулеры Corsair RGB, память RGB, вентиляторы RGB и полосы подсветки RGB. Вам все равно придется покупать компоненты сторонних производителей для основной системы, включая материнскую плату и видеокарту. Это может вынудить вас либо полностью отказаться от RGB на этих основных компонентах, либо запустить другое программное обеспечение, чтобы все источники света RGB работали вместе, хотя и не синхронно.

Были попытки третьих лиц решить эту проблему, но к сожалению ни одна из них не получила серьезного развития. Многие из этих приложений страдают от ошибок или неполной совместимости, что делает их очень неудобными в использовании. С Dynamic Lighting Microsoft обещает полностью унифицированный интерфейс, который синхронизирует все ваши аксессуары RGB независимо от бренда.

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На данный момент новая система управления RGB от Microsoft будет эксклюзивной для участников программы тестирования Windows, пока не будут устранены все основные ошибки.