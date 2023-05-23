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Официальные лица Управления киберпространства Китая разместили на своем веб-сайте предупреждение, в котором говорится что "продукция Micron продаваемая в Китае не прошла проверку на кибербезопасность" и "представляет серьезные риски для безопасности цепочки поставок критической информационной инфраструктуры Китая и затрагивает национальную безопасность Китая". Как сообщает Associated Press, этот заявление последовало "через несколько часов после того как Япония присоединилась к Вашингтону в наложении ограничений на доступ Китая к технологиям для производства процессорных чипов по соображениям безопасности".
Китай применяет тактику "око за око" в технологической войне между Соединенными Штатами и Китаем. Однако это лишь часть напряженности, поскольку отношения находятся на рекордно низком уровне, учитывая "споры по поводу безопасности, отношение Пекина к гонконгским и мусульманским этническим меньшинствам, территориальные споры и многомиллиардное положительное сальдо торгового баланса Китая".