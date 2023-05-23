Это может означать разделение технологий и достижений, если Запад и Китай разделят свои полупроводниковые отрасли и технологические секторы.

реклама

Официальные лица Управления киберпространства Китая разместили на своем веб-сайте предупреждение, в котором говорится что "продукция Micron продаваемая в Китае не прошла проверку на кибербезопасность" и "представляет серьезные риски для безопасности цепочки поставок критической информационной инфраструктуры Китая и затрагивает национальную безопасность Китая". Как сообщает Associated Press, этот заявление последовало "через несколько часов после того как Япония присоединилась к Вашингтону в наложении ограничений на доступ Китая к технологиям для производства процессорных чипов по соображениям безопасности".

Китай применяет тактику "око за око" в технологической войне между Соединенными Штатами и Китаем. Однако это лишь часть напряженности, поскольку отношения находятся на рекордно низком уровне, учитывая "споры по поводу безопасности, отношение Пекина к гонконгским и мусульманским этническим меньшинствам, территориальные споры и многомиллиардное положительное сальдо торгового баланса Китая".

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



