Отличий от "нормальной" x86 немного - в первую очередь отсутствие поддержки устаревших 16 битных программ

реклама

Истоки современной x86-64 ISA лежат в процессоре Intel 8086, который был выпущен еще в 1978 году, и многое из того оригинального набора инструкций остается в современных процессорах, не говоря уже о расширениях, добавляемых с каждым последующим процессором: 286, 386 и 486, Pentium и его более поздние производные MMX и так далее.

Инструкции которые Intel рассматривает для сокращения включают: поддержка 16-битной адресации, строчный порт ввода-вывода, устаревшая поддержка APIC включая 8259.

Ни одно из ваших 32-битных приложений не должно быть затронуто; Intel отмечает, что это изменение позволит процессорам использовать "упрощенную модель сегментации 64-битного режима для 32-битных приложений".

Предложение Intel представлено в виде технического описания на 46 страницах, имеющего технический характер. Если вы сами не являетесь опытным программистом на ассемблере x86 или архитектором процессора, вы вряд ли разберетесь в нем. Как конечный пользователь, если вы не используете 16-битные приложения, единственное что вы заметите при переходе на архитектуру x86-S будет ускорение скорости загрузки.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



