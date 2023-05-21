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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
Отличий от "нормальной" x86 немного - в первую очередь отсутствие поддержки устаревших 16 битных программ
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Истоки современной x86-64 ISA лежат в процессоре Intel 8086, который был выпущен еще в 1978 году, и многое из того оригинального набора инструкций остается в современных процессорах, не говоря уже о расширениях, добавляемых с каждым последующим процессором: 286, 386 и 486, Pentium и его более поздние производные MMX и так далее.

Инструкции которые Intel рассматривает для сокращения включают: поддержка 16-битной адресации, строчный порт ввода-вывода, устаревшая поддержка APIC включая 8259.

Ни одно из ваших 32-битных приложений не должно быть затронуто; Intel отмечает, что это изменение позволит процессорам использовать "упрощенную модель сегментации 64-битного режима для 32-битных приложений".

Предложение Intel представлено в виде технического описания на 46 страницах, имеющего технический характер. Если вы сами не являетесь опытным программистом на ассемблере x86 или архитектором процессора, вы вряд ли разберетесь в нем. Как конечный пользователь, если вы не используете 16-битные приложения, единственное что вы заметите при переходе на архитектуру x86-S будет ускорение скорости загрузки.

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#intel #процессоры
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