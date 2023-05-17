реклама
SSD будет поставляться с довольно массивным алюминиевым радиатором с активным охлаждающим вентилятором для контроля температуры. Управление температурным режимом сейчас важнее, чем когда-либо, поскольку твердотельные накопители последнего поколения выходят на новый уровень производительности.
В некоторых случаях твердотельные накопители PCIe 5.0 выдавали ошибки или даже отключались при перегреве. В других случаях они могут снизить производительность до уровня жесткого диска без использования радиатора. Это было выявлено в обзорах Corsair MP700 SSD.
К счастью предпринимаются усилия, чтобы смягчить эту проблему. Компания Phison недавно опубликовала заявление о том, что находится в процессе проверки обновленной прошивки которая предотвратит возникновение этих проблем.
Phison также пояснила, что любые накопители построенные на основе его контроллера E26 предназначены для использования с радиатором, независимо от того продается ли SSD с ним или нет.
Тем не менее неясно, будет ли твердотельный накопитель Patriot Memory Viper PV553 использовать контроллер Phison E26 или какой то другой. InnoGrit также продемонстрировала оборудование контроллера PCIe 5.0, а Patriot Memory использовала InnoGrit в прошлом (как в случае с твердотельным накопителем P400). Есть еще контроллер Silicon Motion.