Теперь Сатурн опередил Юпитер по количеству естественных спутников.

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Сатурн украшен тысячами колец, состоящих из льда и камней. Он находится на расстоянии около 1,43 миллионов километров от Солнца и имеет диаметр почти 120 600 километров (в 9 раз больше Земли). До недавнего времени считалось, что у Сатурна всего 83 спутника. Но новое исследование увеличило это число до 145.

Все 62 новых спутника классифицируются как не обычные, которые характеризуются большими эллиптическими и наклонными орбитами по сравнению с обычными лунами. На данный момент каждому из них был присвоен ряд номеров для идентификации, и позже они будут переименованы в честь галльских, скандинавских и инуитских богов, чтобы соответствовать прежним названиям лун Сатурна.





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Астрономы считают, что хотя Юпитер может позже бросить вызов Сатурну как бесспорному чемпиону по количеству спутников, маловероятно, что это произойдет.