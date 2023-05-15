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Сатурн украшен тысячами колец, состоящих из льда и камней. Он находится на расстоянии около 1,43 миллионов километров от Солнца и имеет диаметр почти 120 600 километров (в 9 раз больше Земли). До недавнего времени считалось, что у Сатурна всего 83 спутника. Но новое исследование увеличило это число до 145.
Все 62 новых спутника классифицируются как не обычные, которые характеризуются большими эллиптическими и наклонными орбитами по сравнению с обычными лунами. На данный момент каждому из них был присвоен ряд номеров для идентификации, и позже они будут переименованы в честь галльских, скандинавских и инуитских богов, чтобы соответствовать прежним названиям лун Сатурна.
Астрономы считают, что хотя Юпитер может позже бросить вызов Сатурну как бесспорному чемпиону по количеству спутников, маловероятно, что это произойдет.