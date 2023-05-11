NVIDIA RTX 4090 с тактовой частотой выше 3,8 ГГц заняла первое место в таблице лидеров Unigine Superposition 8K.

реклама

Unigine Superposition - это современный 3D-тест в котором используются многие функции присутствующие в современных играх AAA, поэтому это достижение означает, что разгон RTX 4090 до 3,83 ГГц также был довольно стабильным. Эталонные тактовые частоты NVIDIA для RTX 4090 составляют 2,23 - 2,52 ГГц.

Специалист по разгону CENS охарактеризовал разгон и тесты в Superposition как "первые, преодолевшие барьер 3800 МГц в 3D". Сайт VideoCardz отметил, что частота выше 3,8 ГГц на RTX 4090 была преодолена еще в ноябре, но она использовалась только в сравнительно простом тесте вычисления числа Пи. Superposition - это гораздо более широкий системный тест, в котором подчеркивается широкий спектр функций графического процессора, а также вспомогательные компоненты производительности.

CENS использовал профиль с максимальной оптимизацией 8K для тестирования Unigine Superposition, и его общий балл 18701 уверенно лидирует в официальной таблице лидеров. OGS, занявший второе место, использовал очень похожую конфигурацию системы, но набрал "только" 18145 баллов с графическим процессором работающим на частоте 3,66 ГГц. На третьем месте известный оверклокер Рауф набрал 17896 баллов в Superposition используя RTX 4090 с тактовой частотой 3,45 ГГц.

В то время как все три вышеупомянутые системы использовали мощную комбинацию производительности Intel Core i9-13900K 13-го поколения и NVIDIA GeForce RTX 4090 (AD102), CENS использовал материнскую плату EVGA, а не Asus и графический процессор Colorful, а не Galax. Конкретной моделью графического процессора используемой в рекордном тесте была Colorful iGame GeForce RTX 4090.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

CENS предоставил некоторые дополнительные подробности и скриншоты демонстрирующие его настройки в своем посте в Твиттере. Одной из наиболее важных составляющих используемого дополнительного оборудования было специальное устройство охлаждения жидким азотом, охлаждающее GPU до -192°C.