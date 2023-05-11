Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4090 впервые преодолевает барьер 3,8 ГГц в сложном 3D-тестировании
NVIDIA RTX 4090 с тактовой частотой выше 3,8 ГГц заняла первое место в таблице лидеров Unigine Superposition 8K.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

реклама

Unigine Superposition - это современный 3D-тест в котором используются многие функции присутствующие в современных играх AAA, поэтому это достижение означает, что разгон RTX 4090 до 3,83 ГГц также был довольно стабильным. Эталонные тактовые частоты NVIDIA для RTX 4090 составляют 2,23 - 2,52 ГГц.

Специалист по разгону CENS охарактеризовал разгон и тесты в Superposition как "первые, преодолевшие барьер 3800 МГц в 3D". Сайт VideoCardz отметил, что частота выше 3,8 ГГц на RTX 4090 была преодолена еще в ноябре, но она использовалась только в сравнительно простом тесте вычисления числа Пи. Superposition - это гораздо более широкий системный тест, в котором подчеркивается широкий спектр функций графического процессора, а также вспомогательные компоненты производительности.

CENS использовал профиль с максимальной оптимизацией 8K для тестирования Unigine Superposition, и его общий балл 18701 уверенно лидирует в официальной таблице лидеров. OGS, занявший второе место, использовал очень похожую конфигурацию системы, но набрал "только"  18145 баллов с графическим процессором работающим на частоте 3,66 ГГц. На третьем месте известный оверклокер Рауф набрал 17896 баллов в Superposition используя RTX 4090 с тактовой частотой 3,45 ГГц.

В то время как все три вышеупомянутые системы использовали мощную комбинацию производительности Intel Core i9-13900K 13-го поколения и NVIDIA GeForce RTX 4090 (AD102), CENS использовал материнскую плату EVGA, а не Asus и графический процессор Colorful, а не Galax. Конкретной моделью графического процессора используемой в рекордном тесте была Colorful iGame GeForce RTX 4090.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

CENS предоставил некоторые дополнительные подробности и скриншоты демонстрирующие его настройки в своем посте в Твиттере. Одной из наиболее важных составляющих используемого дополнительного оборудования было специальное устройство охлаждения жидким азотом, охлаждающее GPU до -192°C.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Оверклокер сумел разогнать RTX 4090 до 3,825 ГГц, понизив температуру карты до -192°C
ASUS RTX 4090 TUF OG - тоньше и короче обычной RTX 4090 за счет охлада от 3090 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
17
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
США готовы раскрыть "Железный купол" производства Израиля над небом Украины если последняя попросит
13
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
32
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
7
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
5
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
2
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
2
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
3
«СП»: Ученые со всего мира, в том числе из РФ, массово едут уже не в США, а в Китай
6
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
35
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
8
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
5
Блинкен: У Украины есть все необходимое для выхода на границы 24 февраля
1
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
1
Neural Texture Compression - новая технология от Nvidia
8

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
80
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
12
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
41
Главные игры мая 2023 года
15
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
16
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
19
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
11
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
28

Сейчас обсуждают

Андрей Гарбар
22:19
Вагнер отступает,организовано выходит из Бахмута,СО Украины продвинулись уж на 3км!!!!
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
Winssy
22:18
Версии f22 block 30/35 прямо сейчас в прекрасном боеспособном состоянии.
ВВС США намерены списать 32 истребителя F-22 Raptor
Боец
22:17
Несколько километров осталось рос фашистам чтобы разбомбить остатки города. Жители Донбасса проклинают вашу росию и всех вас до 8го колена
Эксперт: ВСУ начали наступление на Артемовском направлении
Боец
22:14
Последние месяцы прилетов в Киеве не было, только осколки и то от шахидов вроде как
На Украине верят в то, что доля сбиваемых российских ракет составляет от 90 до 100 %
Боец
22:12
А что они могут сказать, что они аблажались и рассказывали очередную лапшу про фантастическое оружие. Проще как обычно, спеть как хорошо в деревне вечером
В Минобороны РФ опровергли информацию о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
хахахер
22:09
правдивая деза просто мысли отвлекает у военноначальников врага от более важных задач.Удачная деза,не удачная,но она мысли врага отнимает от более важных дел,тут как не крути,а ты в выигрыше только.А ...
В Минобороны Украины опровергают заявления Пригожина, отмечая, что интенсивность обстрелов в Бахмуте последние недели только увеличивалась
Боец
22:09
Еще один мечтатель ))
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
Боец
22:08
Далее 100 км от границы Росии не могут ничего, а по белгороду вообще постоянно безнаказанно стреляют и ничего рос армия не может сделать, а ты фашик мечтай про Америку )))
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
swr5
22:04
Какие у вас расценки за репосты, плюсы и 5 звезд? Готов рассмотреть предложения о взаимовыгодном сотрудничестве.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Боец
21:58
За последние месяцы несколько раз только осколками стекла в домах повредило, а попаданий не было.
AMD напоминает, что ее GPU последнего поколения превосходит GPU NVIDIA предыдущего поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем