Эта карта имеет 240-мм жидкостное охлаждение AIO которое охлаждает графический процессор, видеопамять и систему питания на карте.

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Видеокарта представляет собой тонкий двухслотовый блок размером всего 253,5 x 170,8 x 41,5 мм, без учета 240-мм AIO. Карта будет иметь повышенный TDP 230 Вт (с 200 Вт) и оснащена новейшим 16-контактным разъемом NVIDIA для дополнительного питания. Тактовые частоты варьируются от 1920 МГц базовой до 2475 МГц Boost на стандартных частотах, но карта также оснащена решением для разгона одной кнопкой которое разгоняет графический процессор до 2640 МГц. Стандартные частоты ядра графического процессора Neptune соответствуют частотам флагманской видеокарты ASUS RTX 4070 ROG Strix. Когда режим OC Neptune активирован он превосходит Strix на 200 МГц.

Однако цена карты очень высока - 829 долларов. По этой цене RTX 4070 Neptune OC-V дороже, чем рекомендованная производителем розничная цена RTX 4070 Ti в размере 800 долларов. Это сделает Neptune неинтересной для геймеров поскольку RTX 4070 Ti значительно быстрее чем RTX 4070, и имеет на 30% больше ядер CUDA, что является пробелом который Neptune не может перекрыть его более высокими тактовыми частотами. Однако, если форма важнее функциональности эта карта может быть визуально привлекательным вариантом.

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