Количество ткани созданной в лаборатории Стэнфордского университета слишком мало, чтобы использовать ее для каких-либо практических целей, но эти методы могут привести к замене сердечных клапанов или других важных внутренних органов после их увеличения.

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Хотя трансплантаты делаются каждый день, эти органы могут быть отвергнуты организмом даже через 20 или даже 30 лет. Возможно, это может не так сильно беспокоить 60-летнего пациента с сердечным заболеванием, но для маленьких детей рожденных с пороками сердца жизнь становится ужасающе короткой.

В биопечати нет ничего нового как и в создании специфических человеческих тканей из стволовых клеток. Прорыв в этом случае заключается в том, что исследователи - Марк Скайлар-Скотт и его команда - смогли использовать методы 3D-печати для создания сложной многослойной сердечной ткани в структуре намного более толстой, чем типичный метод скаффолда. Человеческие органы - это не монолитные слои клеток, а скорее сложные структуры которые трудно воспроизвести.





Используя современные методы 3D-печати команда смогла производить более толстые ткани по одному слою за раз, вручную размещая точный тип клеток в нужных местах. Это хорошо работает для создания сложных тканей подобных тем которые находятся в человеческом сердце, где трехмерная структура имеет решающее значение для его функции. Конечно у этого подхода есть и серьезные проблемы.

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В конечном итоге ученым удалось создать трубку примерно 51 мм в длину и около 6 мм в диаметре. Ткани обладают способностью ритмично сокращаться и расширятся, точно так же, как ткани человеческих сосудов. Хотя трубка похожая на вену которую создала команда на данном этапе бесполезна, это важный шаг к производству более крупных тканей которые можно было бы использовать в организме.