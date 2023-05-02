Просочившийся образец в тесте Ashes "Core Ultra 5 1003H" имеет 18 логических ядер, что очень странно и не соответствует ни одному известному процессору.

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Кроме того этот процессор не совсем соответствует стандартным конфигурациям ядра для Raptor Lake. E-ядра поставляются в четырехъядерных кластерах, и очень необычно видеть их в какой-либо другой конфигурации.

Таким образом этот 18-поточный процессор, скорее всего, представляет собой конфигурацию с четырьмя P-ядрами, восемью E-ядрами, и двумя LP E-ядрами на плитке Meteor Lake SoC. Это дает нам десять E-ядер и четыре Hyper-Threading P-ядра, что в сумме дает восемнадцать потоков. В качестве альтернативы это конфигурация с шестью P-ядрами и шестью E-ядрами которая может включать два LP E-ядра, но мы считаем это маловероятным учитывая маркировку "5" для SKU "H".

Интересно, что поисковая строка графического драйвера из теста Ashes в базе данных тестов SiSoft Sandra позволяет получить более подробную информацию о рассматриваемом графическом процессоре. По-видимому это часть 128-EU Arc работающая на частоте до 2,1 ГГц. 128 исполнительных блоков дают ему 1024 шейдера - относительно много для интегрированного процессора и эквивалентно Arc A380 с более высокой тактовой частотой.

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В то время как IGP Core Ultra извлекает выгоду из архитектурных усовершенствований сделанных после выпуска оригинальных графических процессоров Arc, он также должен использовать шину памяти совместно с остальной частью SoC. Однако, если такой процессор включает кэш-память "Adamantine" L4 он может легко обойти эту проблему.