Помимо влияния на производительность некоторые теплотехнические настройки сделают систему более тихой и прохладной.

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Ryzen 7 7840U предлагает отличное сочетание производительности для портативных игр поскольку он использует новейшие архитектуры AMD Zen 4 CPU и RDNA 3 GPU. Его характеристики очень похожи на новый APU AMD Ryzen Z1 Extreme который напрямую нацелен на портативные игровые устройства. У него такая же конфигурация ядра ЦП, кешей и конфигурация iGPU. Однако настраиваемый TDP Ryzen Z1 Extreme составляет 15-30 Вт, а Ryzen 7 7840U официально 35-54 Вт. Между тем AMD не указала базовую/тактовую частоту ЦП Z1 Extreme, но говорят, что ядра ЦП Ryzen 7 7840U работают на частоте от 3,8 ГГц до 5,1 ГГц.

Еще один важный аспект AMD Ryzen 7 7840U в Ayaneo 2S заключается в том, что разработчики системы снизили его энергопотребление до 15 Вт. Мы предполагаем, что это повлияет на ограничение производительности процессора и графического процессора на SoC, но теоретически он должен работать аналогично Ryzen Z1 при 15 Вт.

Вероятно следующее самое большое изменение в новом Ayaneo 2S касается ее теплового дизайна. Ayaneo заявляет, что они внесли некоторые изменения в тепловые трубки и распределители тепла, а также добавили радиатор из графена для создания новой конструкции охлаждения "3 + 1". В целом новая система охлаждения предлагает на 33% большую площадь поверхности и обеспечивает температуру SoC под нагрузкой на 11,6 градусов Цельсия ниже, чем у Ayaneo 2 предыдущего поколения.

Сравнение характеристик Ayaneo 2S с ASUS ROG Ally и Valve Steam Deck

Ayaneo также улучшила яркость экрана и внесла некоторые эргономические изменения. Например форма корпуса была усовершенствована, чтобы лучше соответствовать руке человека, триггерам уделялось не меньшее внимание. Также утверждается, что разборка стала проще, что упростит модернизацию и ремонт. Наконец появятся новые цветовые решения.

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Доступный в настоящее время Ayaneo 2 продается с различными характеристиками по цене от 1099 до 1499 долларов. Сможет ли он придерживаться этого уровня цен с Ayaneo 2S учитывая новую конкурентную среду? Возможно мы узнаем это уже в середине мая, когда планируется начать предварительные заказы через Indiegogo. Ayaneo 2S поступит в продажу в июне, если все пойдет по плану.