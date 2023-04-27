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Qualcomm Snapdragon GSR повышает производительность мобильных игр и время автономной работы
Qualcomm представила свой вариант графического апскейлера под названием Snapdragon Game Super Resolution.
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Подобно технологиям масштабирования от NVIDIA, AMD и Intel, цель технологии от Qualcomm состоит в том, чтобы максимизировать производительность игры и снизить потребление ресурсов сохраняя при этом максимально возможную точность изображения. Кроме того энергопотребление является еще более важным фактором для мобильных устройств использующих чипы Qualcomm, по сравнению с игровым ПК подключенным к сетевой розетке.

DLSS от NVIDIA, FSR от AMD, XeSS от Intel, а теперь и Snapdragon GSR - все это технологии рендеринга игры или сцены с более низким разрешением, а затем масштабирования их для соответствия выходному отображению с использованием специализированных алгоритмов. В первую очередь они основаны на пространственном масштабировании которое естественным образом размывает края и детали, которые затем можно компенсировать с помощью методов повышения резкости для восстановления качества.

Эти технологии начинают развиваться на игровых ПК, но менее распространены в мобильных устройствах. Например AMD FSR поддерживается в Vulkan, что означает, что разработчики мобильных устройств могут использовать его хотя он и не идеален.

Преимущества Snapdragon GSR для мобильных игр

По словам Qualcomm Snapdragon GSR - это решение с одинарным проходом рендеринга с несколькими ключевыми преимуществами. "С Snapdragon GSR игры с разрешением 1080p могут стать более четкими играми с разрешением 4K. В игры со скоростью всего 30 кадров в секунду можно играть со скоростью 60+ кадров в секунду, поэтому графика выглядит еще более плавной. А поскольку производительность коррелирует с мощностью вы можете получить эти функции продлевая срок службы батареи и время игры".

Точечное масштабирование против билинейного масштабирования

Snapdragon GSR использует динамическое масштабирование с учетом диапазона с настройками конвейера графического процессора Adreno для обеспечения до 2-кратного масштабирования в каждом измерении или 4-кратного общего разрешения. Эти ориентированные на Adreno оптимизации позволяют Snapdragon GSR снизить нагрузку на регистры, выборки текстур и инструкции арифметико-логического устройства (ALU) обеспечивая более высокую частоту кадров, особенно в сочетании с одним проходом рендеринга включающим операции масштабирования и повышения резкости.

Собственное разрешение и масштабирование Snapdragon GSR

Qualcomm выделила несколько игр и студий уже работающих с этой технологией. К ним относятся студия Activision разработавшая Call of Duty Warzone Mobile, студия Perfect World Tianzhiyou с игрой Jade Dynasty: New Fantasy и Farming Simulator 23 Mobile от GIANTS Software.

Farming Simulator 2023 с 1,7-кратным масштабированием Snapdragon GSR

"Snapdragon GSR Upscaling - отличный инструмент для того, чтобы сделать нашу мобильную игру Farming Simulator 23 играбельной на более широком спектре оборудования. GSR имеет короткое время интеграции, обеспечивает улучшенное качество и адаптирован для мобильных устройств благодаря низкой вычислительной нагрузке", - говорит Стефан Гайгер технический директор и соучредитель GIANTS Software.

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Qualcomm заявляет, что Snapdragon GSR совместим со всеми графическими процессорами Snapdragon и кроме того совместим практически со всеми игровыми движками. Тем не менее для его работы потребуется сотрудничество разработчиков игр с Qualcomm, и ожидается, что мобильные игры и продукты XR использующие Snapdragon GSR начнут выпускаться в конце этого года.

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#qualcomm #snapdragon #мобильный гейминг #апскейлер
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