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Любой кто не знаком с Митником может найти информацию о нем в Google. Его хакерская карьера началась в подростковом возрасте и с тех пор совершенствуется. Он ускользал от ФБР в течение многих лет… до тех пор пока не попался.
Общественное движение "Освободите Кевина" помогло Митнику добиться досрочного освобождения после того как он провел более пяти лет за решеткой. В настоящее время он работает в качестве востребованного консультанта по безопасности. Он также является главным исполнительным директором Mitnick Security Consulting и генеральным директором по хакерским атакам в KnowBe4.
В сообщениях опубликованных на Facebook и в Twitter Митник загрузил фотографии "крутого взломщика паролей" который команда KnowBe4 помогла ему собрать и настроить. Эта система оснащена двумя десятками флагманских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 на базе архитектуры графического процессора Ada Lovelace, а также шестью картами GeForce RTX 2080 на базе Turing.
"Это то с чем сталкиваются компании когда нас нанимают для работы в Red Team. Теперь у нашей команды есть новая система позволяющая взламывать пароли гораздо быстрее", - объясняет Митник.
С точки зрения безопасности действия Red Team по сути представляет собой смоделированную кибератаку. Выявление уязвимостей - неизбежная часть процесса, но это не обязательно главная цель. Эти смоделированные атаки проверяют способность компании обнаруживать угрозы безопасности и/или реагировать на них. В других случаях цель состоит в том, чтобы скомпрометировать сеть получив учетные данные администратора, что может повлечь за собой использование как можно большего количества уязвимостей. Затем результаты оформляются в отчет который компании могут внедрить для устранения уязвимостей.
Этот процесс конечно санкционирован компанией заказчиком. Идея состоит в том, что участие Red Team может определить, что работает, а что нет, и как организация может лучше подготовиться к защите себя и своих данных от реальных кибератак.