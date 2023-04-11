Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
MSI выпускает руководство по прошивке BIOS после подтверждения кибератаки
Банда вымогателей Money Message заявила, что украла 1,5 терабайта данных у MSI, включая частный, различный исходный код и основу для прошивки BIOS компании.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

реклама

Подтверждение пришло после того как в сообщении опубликованном на хакерском форуме банда вымогателей попыталась вымогать у MSI 4 миллиона долларов заявив, что у компании есть всего около пяти дней, чтобы заплатить или украденные данные будут раскрыты.

MSI не подтвердила, что банда вымогателей Money Message несет ответственность за недавний взлом сети или что у нее вымогают семизначную сумму. Однако время публикации бюллетеня по безопасности не оставляет сомнений в том, что они связаны.

"Обнаружив сетевые аномалии информационный отдел оперативно активировал соответствующие механизмы защиты и провел восстановительные мероприятия, а также сообщил об инциденте государственным правоохранительным органам и подразделениям кибербезопасности бизнеса", - говорится в бюллетене безопасности MSI.

Далее MSI заявляет, что пользователи должны "получать обновления прошивки/BIOS только с официального веб-сайта и не использовать файлы из сторонних источников". Это мудрый совет хотя его стоит повторить, учитывая, что некоторым людям нравится использовать неофициально модифицированные файлы BIOS по разным причинам.

"MSI стремится защищать безопасность данных и конфиденциальность потребителей, сотрудников и партнеров и будет продолжать укреплять свою архитектуру и управление кибербезопасностью, чтобы поддерживать бизнес и безопасность сети в будущем", - добавила MSI.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Между прочим недавний отчет опубликованный Coverware показал, что стоимость среднего платежа за программы-вымогатели значительно снизилась в прошлом году. Частично это может быть связано с тем, что компании предпочитают не сообщать о платежах программ-вымогателей, но также предполагается, что компании все больше не желают платить за вымогательство.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#msi #bios #кибербезопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
MSI выпустила AMD AM5 материнскую плату B650M APE WIFI с потайными разъёмами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
33
ЧВК "Вагнер" сняла сюжет о представителях самой опасной и сложной специальности - штурмовиках
8
Российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 рядом с Украиной
11
Пригожин сообщил, что ВСУ собрали группировку в 200—400 тысяч человек и начнут наступление примерно через неделю
22
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
28
Телефонные мошенники начали высылать жертвам поддельные документы, чтобы они перевели им деньги
3
Первый за десятилетие заход корабля ВМФ РФ в саудовский порт переполошил США
5
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
10
Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
+
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
1
Анонсирован Forgive Me Father 2 — сиквел концептуального шутера с забойным саундтреком и нетипичным визуалом
+
Пригожин озвучил оклад бойца ЧВК «Вагнер» и другие условия участия в боевых действиях в СВО
+
Западная пресса признала эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет»
9
AMD анонсировала Alveo MA35D — особый ускоритель для работы с AV1-видео
+
Девяносто оттенков серого: китайским покупателям Intel предлагает процессоры с увеличенным объёмом кеша
+
Intel подтвердила кодовое имя семейства процессоров Core 14-го поколения в официальном документе
8
The Times: ВСУ провалили операцию по возвращению контроля над ЗАЭС
2
Россия сократила добычу нефти больше, чем объявляла официально - Bloomberg
7
Google добавила в Chrome поддержку продвинутой 3D-графики за счёт графического API WebGPU
+
В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
1

Популярные статьи

Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
16
Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA
44
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
23
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
14
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
64
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
8
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
1
Улучшилась ли Warzone 2 во втором сезоне
+

Сейчас обсуждают

Kutuz
04:47
"Осенью 2022 года Россия активизировала ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, изначально сильно повредив её, затем «поддерживая» это состояние, не давая наладить работу энергетич...
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
dsinae
04:47
Это те же ребята, которые Киев за день и Прибалтику за 3 дня захватывают, да? С другой стороны - 20% Усраины завоевали за 410 дней, молодцы, не бросают слов на ветер
Чехия планирует объявить Россию и Китай угрозой для национальной безопасности
Kutuz
04:45
У меня у одного бывшего начальника на бывшей работе был пассворд от личной учетки 1234, он его и то постоянно забывал, а бумажки с ним тоже терялись, и мне поэтому сказал, чтобы я сидя за соседним сто...
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
хахахер
04:42
сегодня 300 живой силы было уничтожено у всу
ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
Даниил Иванов
04:37
Открою тебе тайну. Асрок = Асус
Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
хахахер
04:28
оружие в европах всплывает,его украина продаёт на чёрном рынке.Его поставляют на фронты,а хохлы его продают 10 апр – РИА Новости. Поставляемое Западом Киеву оружие уже стало появляться в государствах...
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
LastAtlant
04:20
Пора расчехлять калибры. Молдова теперь це уся европа.
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
хахахер
04:03
по законным целям пли
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
Vladimir Drobchenko
03:59
если собирать системник,да еще такой дорогой,нужно много времени
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
хахахер
03:59
в фаркрае 6 я объёмный туман только уменьшил одну настройку и всё норм на 1070
Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем