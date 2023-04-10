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M100 считается классическим примером грандиозной спиральной галактики. Она расположена почти в 55 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники, недалеко от более известного созвездия Льва. M100 была обнаружена в 1781 году, ее размеры в полтора раза превышают размер нашей собственной галактики Млечный Путь, или примерно 160 000 световых лет в диаметре.
Хаббл не смог продолжать снимать фотографии без нескольких обновлений своего оборудования камеры. На изображении выше показано, как со временем улучшались камеры космической обсерватории. Крайний левый снимок был сделан в 1993 году с помощью широкоугольной и планетарной камеры 1. Изображение в центре было получено в конце 1993 года с помощью широкоугольной и планетарной камеры 2, которая была установлена во время миссии по обслуживанию космического корабля в декабре 1993 года. Изображение справа было получено с помощью широкоугольной камеры 3, которая была установлена на Хаббл во время полета шаттла в мае 2009 года.
M100 стала хорошо известна астрономам благодаря пяти звездам которые стали сверхновыми в галактике в период с 1901 по 2006 год. Эти взорвавшиеся звезды очень полезны астрономам в калибровке шкал расстояний во Вселенной и в оценке возраста известной Вселенной.
Даже с добавлением более новых космических телескопов таких как космический телескоп Джеймса Уэбба, Хаббл продолжает удерживать свои позиции с точки зрения возможностей и ценности для науки.