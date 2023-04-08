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По словам регионального менеджера кофейни Эрика Маркса воры проникли в торговый центр сначала взломав передние двери Seattle Coffee Gear. "Это была дыра размером 610 на 457 мм прорезанная в стене которая была задней комнатой магазина Apple", - заявил Маркс в интервью KOMO News. "Я удивлен, что мы стали путем для них, чтобы добраться до магазина Apple. Я понятия не имел, что мы соседствовали с ними".
Полиция Линвуда заявила, что среди украденных товаров были iPhone, iPad и часы Apple. Однако воры не забрали ни одного компьютера Mac. Полиция считает, что группа, которая ворвалась и забрала товары, является частью "хорошо организованной операции", основываясь на том факте, что все воры были в масках и не оставили отпечатков пальцев. KOMO News запросили просмотр видео с камер наблюдения, но полиция отклонила запрос из-за продолжающегося расследования.
Хотя мошенники могут распродать все украденные товары, те кто их покупает, могут столкнуться с невозможностью активировать устройства. Это связано с тем, что Apple может удаленно заблокировать серийные номера и номера IMEI украденных продуктов Apple. Это также может дать следователям возможность найти украденные товары и поймать грабителей.
Seattle Coffee Gear уже заменила замки на своих дверях и сообщила об ущербе примерно в 1800 долларов. На данный момент нет информации о том понес ли Apple Store какой-либо ущерб помимо украденных товаров.