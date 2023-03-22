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Процессоры AMD EPYC Genoa-X будут иметь более 1 ГБ кэш-памяти L3 с технологией 3D V-Cache
Оба процессора известные как 100-000000892-04 и 100-000000892-06 оснащены 64-мегабайтным чипом 3D V-Cache поверх всех 12 кристаллов Zen 4.
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Это дает в общей сложности 768 МБ кэш-памяти L3 только из 3D V-Cache. Объедините это со стандартным кэшем L2 и L3 встроенным в кристаллы Zen 4, и вы получите в общей сложности 1248 МБ или 1,25 ГБ комбинированного кэша L2 + L3.

1,25 ГБ  - это самый большой объем кэш-памяти который мы видели на любом отдельном процессоре на сегодняшний день. Этот колоссальный объем кэш-памяти направлен на повышение производительности чувствительных к задержкам рабочих нагрузок в серверной отрасли таких как моделирование и вычислительная гидродинамика. В просочившейся спецификации сообщается, что оба процессора Genoa-X будут иметь 96 ядер с комбинацией 1152 МБ кэш-памяти L3, 96 МБ кэш-памяти L2 и 3072 КБ кэш-памяти L1. Тактовая частота составляет 3,7 ГГц, а TDP чипа можно настроить в диапазоне от 320 Вт до 400 Вт.

Если просочившиеся характеристики верны Genoa-X будет значительным обновлением как по количеству ядер, так и по емкости кэш-памяти по сравнению с процессорами Milan-X предыдущего поколения. Для сравнения флагман AMD предыдущего поколения с 3D-Vcache EPYC 7773X имел "всего" 64 ядра и 786 МБ кэш-памяти L3. Таким образом с Genoa-X AMD фактически добавила половину количества чиплетов CCD 7773X к новым компонентам, чтобы компенсировать 50-процентное увеличение количества ядер и размера кэш-памяти L3. Даже по сравнению с обычным EPYC серии 9004 Genoa обновление кэша L3 является существенным: с 384 МБ на 9654/P до более 1 ГБ на вариантах Genoa-X.

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Будет очень интересно посмотреть как современные рабочие нагрузки HPC могут извлечь выгоду из огромного объема кэш-памяти L3 которую предлагает Genoa-X. Предыдущее поколение Milan-X уже демонстрировало поразительные улучшения скорости благодаря модели 3D V-Cache, при этом прирост производительности некоторых приложений достигал 77 % по сравнению со стандартными процессорами Milan EPYC. Исходя из этого мы не удивимся если Genoa-X даст такое же или большее преимущество, учитывая дополнительное количество ядер и архитектуру ЦП Zen 4 Genoa-X помимо большей емкости кэш-памяти L3.

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#zen 4 #amd epyc genoa-x
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