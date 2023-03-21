Некоторые из первых проблем включают в себя отключение игроков от серверов и неспособность некоторых консольных игроков дождаться своей очереди на вход в игру.

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В течение выходных разработчики работали над ошибками и в итоге выпустили несколько исправлений для внутреннего сервера. Помимо длительного ожидания и неспособности некоторых консольных игроков войти в игру было обнаружено несколько других ошибок, в том числе необычно высокая загрузка ОЗУ и графического процессора на неуказанном оборудовании ПК.

В некоторых случаях игроки не могли присоединиться к группе с другими игроками в процессе игры. В серии сообщений на форуме сообщества Blizzard разработчик также признал, что игроки "выпадали" из игры из-за ошибки в которой говорилось, что их группа не существует, а также упомянул проблемы при переходе игроков между локациями.

"Наше исправление содержит обновления для улучшения стабильности сервера. Мы выпустили обновление направленное на исправление и улучшение проблем с очередями о которых сообщали консольные игроки с момента запуска раннего доступа", - сообщила Blizzard о своем последнем обновлении.

"Мы хотели бы поблагодарить всех за то, что нашли время, чтобы поиграть, оставить отзыв и поделиться с нами своим опытом. Мы продолжим делиться новостями, когда получим ответ от команды разработчиков. Еще раз спасибо за ваше терпение и понимание - мы очень ценим вас всех", - продолжила Blizzard.

Несмотря на разочарование, устранение подобных проблем - это главная цель периода раннего доступа. В преддверии открытого бета-тестирования на этих выходных Blizzard ожидает более точного обратного отсчета очереди и более короткого времени ожидания.

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Открытая бета-версия станет доступна в 9:00 в эту пятницу 24 марта и продлится до воскресенья 26 марта. После этого у Blizzard будет чуть более 10 недель, чтобы довести игру до розничного релиза 6 июня. NVIDIA может использовать это время, чтобы гарантировать, что обещанная поддержка DLSS 3 с первого дня будет работать как задумано.