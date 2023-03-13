Ожидается, что новая модель телефона будет запущена незадолго до лета 2023 года.

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В твите Дебаян Рой поделился тремя изображениями телефона который он называет Pixel 7a. Ожидается, что 6,1-дюймовый OLED экран FHD+ имеет частоту обновления 90 Гц, что является улучшением по сравнению с 60 Гц которые предлагались на дисплее Pixel 6a.

Pixel 7a также будет поставляться с обновленным процессором Google Tensor G2, который поставляется с Pixel 7 и 7 Pro, а также с оперативной памятью LPDDR5.

Задняя сторона телефона очень похожа на Pixel 7, с выступом камеры Google который проходит горизонтально через заднюю часть устройства и массивом из двух камер. Предполагается, что он будет включать 64-мегапиксельную камеру Sony IMX797 и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Это было бы хорошим обновлением камер Pixel 6a.

Возможно одной из наиболее интригующих просочившихся характеристик является беспроводная зарядка мощностью 5 Вт, которая есть как в модели 7, так и в 7 Pro, но отсутствовала в Pixel 6a.

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Одна вещь которая до сих пор остается загадкой, - это цена Pixel 7a. Если цены Pixel 6a являются каким-либо ориентиром, стартовая цена должна составлять около 450 долларов. Это сделало бы его на 100 долларов дешевле, чем Pixel 7. Если утечки подтвердятся, этот телефон может быть хорошим обновлением для тех, у кого старый телефон Pixel и кому не нужен большой экран и дополнительные навороты Pixel 7 и 7 Pro.