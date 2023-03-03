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Остерегайтесь проблемы с циклом перезагрузки в новом обновлении для Windows 11

Прежде чем вы получите обновление, имейте в виду, что сторонние приложения для настройки пользовательского интерфейса могут помешать перезагрузке Windows.
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Microsoft начала рассылку крупного обновления для Windows 11 (KB5022913) с целым рядом новых и обновленных функций таких как сенсорная панель задач для устройств 2-в-1 и улучшенное окно поиска. 

Это то  обновление которое мы рассмотрели на прошлой неделе, когда Microsoft начала распространять последнюю тестовую сборку для участников своей программы Windows Insiders. Одним из основных изменений является появление окна поиска на панели задач Windows. 

Вы также можете изменить интерфейс поиска выбрав "Настройки" > "Персонализация" > "Панель задач". Кроме того, коммерческие клиенты имеют доступ к новой политике ИТ-администрирования для управления отображением панели задач окна поиска в сети.

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Некоторые другие особенности включают в себя поддержку новых дисплеев Брайля, рекомендации по энергопотреблению для уменьшения вашего углеродного следа, улучшенный системный трей придающий значкам закругленный вид, возможность доступа к эффектам Windows Studio непосредственно из быстрых настроек на экране, панель задач для устройств с NPU, расширенные голосовые возможности (теперь поддерживаются элементы управления прокруткой, элементы управления большим пальцем и разделенные кнопки), а также множество улучшений диспетчера задач, и это лишь некоторые из изменений.

По заявлению Microsoft: "Сторонние приложения могут вызывать ошибки в файле explorer.exe, которые могут повторяться несколько раз в цикле. Известными уязвимыми сторонними приложениями для настройки пользовательского интерфейса являются ExplorerPatcher и StartAllBack. Эти типы приложений часто используют неподдерживаемые методы для достижения своей настройки и в результате вы можете получить непредвиденные последствия на вашем устройстве Windows".

Обходной путь Microsoft заключается в установке таких приложений перед установкой обновления KB5022913. Если же вы установили эти программы после обновления Windows,  Microsoft предлагает обратиться за поддержкой к стороннему разработчику приложений.

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Если все готово и вы хотите установить обновление KB5022913, перейдите в "Настройки" > "Центр обновления Windows" и нажмите кнопку "Проверить наличие обновлений". Попробуйте это, даже если на экране обновления написано "Вы обновлены" с зеленой галочкой.

В качестве альтернативы, если оно по-прежнему не отображается, вы можете попробовать перейти к разделу "Дополнительные параметры" > "Необязательные обновления", а затем щелкнуть на обновление, если оно появится.

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