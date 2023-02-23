а также множество других изменений

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Microsoft начала продвигать свою версию сборки 22621.1343 по каналу Release Preview. Это наиболее стабильный канал для бета-тестеров и последний этап тестирования перед выпуском функций для широкой публики.

Эта последняя сборка включает в себя множество новых и обновленных функций, одной из которых является окно поиска которое было в Windows 10, но убранное из Windows 11.

Для коммерческих клиентов это обновление добавляет новое меню для ИТ-администраторов позволяющее настроить отображение окна поиска на панели задач в Windows 11. Новые параметры на странице "Персонализация" > "Панель задач" включают:

Скрыть: если вы включите этот параметр поиск на панели задач будет скрыт по умолчанию.

Только значок поиска: если вы включите этот параметр значок поиска будет отображаться на панели задач по умолчанию.

Значок и метка поиска. Если вы включите этот параметр значок и метка поиска будут отображаться на панели задач по умолчанию.

Поле поиска: если вы включите этот параметр окно поиска будет отображаться на панели задач по умолчанию.

Вот еще несколько изменений представленных в последней предварительной сборке Windows 11:

Доступ к эффектам Windows Studio напрямую из быстрых настроек на панели задач для устройств с нейронным процессором (NPU).

Добавляет ссылку на приложение Quick Assist в нижней части меню "Настройки" > "Система" > "Устранение неполадок".

Добавляет рекомендации по энергопотреблению которые можно найти перейдя в "Настройки"> "Система"> "Питание и батарея"> "Рекомендации по энергопотреблению".

Предоставляет сенсорную панель задач для устройств 2-в-1 которые можно использовать в качестве планшета.

Расширенная поддержка устройств Брайля.

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Полный список изменений охватывает несколько других дополнений и целый ряд исправлений ошибок, включая некую "проблему с надежностью". Также указано исправление устраняющее проблему характерную для подписчиков Xbox. В некоторых случаях карта подписки Xbox не отображалась на странице настроек учетной записи после покупки подписки с использованием опции "Активировать код".