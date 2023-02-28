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OnePlus утверждает, что создал свою активную систему Cryoflux уменьшив устройство жидкостного охлаждения игровых ПК до размеров смартфона. Она состоит из пьезоэлектрического керамического насоса, прикрепленного к ряду трубок зажатых между верхней и нижней диафрагмой корпуса.
Крошечный насос занимает лишь 0,2 квадратных сантиметра, поэтому жидкость может циркулировать по трубкам без необходимости создания более толстого и тяжелого смартфона. Согласно тестам OnePlus активная схема охлаждения Cryoflux снижает температуру смартфона на 2,1 °C во время игры, что улучшает производительность на 3-4 кадра в секунду. Компания также сообщает, что снижение температуры телефона на 1,6 °С приводит к сокращению времени зарядки на 30-45 секунд.
Концепт OnePlus 11 имеет красивый и футуристический дизайн с прозрачной задней крышкой. При этом жидкость обтекает по кругу основной блок с камерами.
Ютубер Маркус Браунли опубликовал завораживающее видео концепта OnePlus 11. По словам Браунли, вы можете увидеть жидкость протекающая через заднюю часть телефона, но это визуальная концепция, а не работающая система охлаждения.
Это концепт показывает, что компания думает о новых и инновационных способах улучшения устройств и гаджетов которые мы используем ежедневно. Тем не менее потребителям будет тяжело продать телефон, где за несколько лишних FPS им придется переплачивать значительные деньги.