Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Jasper AI - альтернатива ChatGPT без списка ожидания и с расширением для Chrome
Другое отличие Jasper AI от конкурентов - использование более актуальной информации.
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Большая языковая модель (LLM) ChatGPT в последнее время повсюду в новостях. Он может быть удобным инструментом, но в настоящее время он имеет существенное ограничение из-за слишком большого числа одновременных пользователей перегружающих его серверы. Но есть альтернативы, например Jasper AI.

Jasper сотрудничает с OpenAI и также использует модель GPT-3.5. Сервис Jasper AI не только обеспечивает более быстрые результаты, но и легко доступен для использования в отличие от ChatGPT. У Jasper AI также нет списка ожидания, как у чат-бота Bing. Все эти преимущества частично связаны с тем, что с самого начала у него была модель подписки.


За 50 долларов в месяц наверное тяжело продать месячную подписку на Jasper, но эта модель специально предназначена для использования в бизнесе. Фирма отмечает, что ее услугами воспользовались более 100 000 компаний по всему миру, включая IBM, Google, Zoom и Airbnb. В то время как ChatGPT недавно запустил пакет "Плюс" по цене 20 долларов в месяц, что является более привлекательным тарифным планом, Jasper использует текущие данные, а это означает, что он будет предоставлять более актуальную информацию. Вы даже можете найти отзывы о нем с очень высоким рейтингом на надежных веб-сайтах, таких как G2.

Создание текстов на более чем 29 языках - не единственное, что может сделать Jasper. Он поддерживает генерацию изображений и обеспечен подпиской на приложение Grammarly Basic. Полный список функций доступен на интернет-странице. Также стоит отметить, что при годовой подписке вы можете получить скидку 17% от стоимости.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Мы явно находимся на начальных этапах создания контента с помощью ИИ во многих цифровых средах. Быстрое появление ИИ вызвало некоторое беспокойство и тревогу у регулирующих органов, поскольку Бюро регистрации авторских прав США уже вмешалось, постановив, что произведения искусства ИИ не могут копироваться. Тем не менее инструменты ИИ все еще могут быть очень полезными во многих творческих организациях. Например студия может использовать ИИ для создания концепт-арта для проекта или даже обратиться к нему за помощью в решении сложной проблемы с кодированием. Во многих случаях ИИ может выводить неверную информацию, но обычно результат генерации близок к ожидаемому и позволяет человеку экономить свое время.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#искуственный интелект #jasper ai
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
Молодежная организация назначает бота ChatGPT AI своим генеральным директором
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Великобритания, Франция и Германия могут заключить с Украиной оборонительный пакт
88
Российский самолёт ДРЛО А-50, базировавшийся на территории Беларуси, подвергся атаке
51
Германия планирует использовать трубы "Северного потока-2" для строительства терминала СПГ
4
БМП-2М с боевым модулем «Бережок» испытан в тыловом районе СВО – Минобороны РФ опубликовало кадры
4
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» был задержан за драку в состоянии опьянения
10
Россия "подтягивает" военнослужащих и вооружение из Белоруссии в приграничные с зоной СВО районы
+
Силы РФ вывели из строя ремонтную базу ВСУ - рапортует МинОбороны
21
Microsoft требует обновиться до Windows 11 даже на неподдерживаемом железе
11
Замдиректора школы в США умудрился 8 месяцев незаметно добывать Биткоины и не платить за свет
1
На Украине рассказали, сколько российских ракет и дронов сбили системы ПВО с сентября
11
Microsoft дала ложную надежду владельцам старых ПК, предлагая им обновиться до Windows 11
9
ППК-20 отправили в зону СВО – разработка окажет помощь бойцам в достижении поставленных задач
4
Илон Маск: В 2014г в Украине был действительно переворот - нет никаких сомнений
29
В Atomic Heart нашли «упоротые» скульптуры, вдохновленные реальными прототипами
4
Основатель ЧВК "Вагнер" ответил, как происходит взаимодействие с военными
1
Зеленский выразил недовольство десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
8
HMD Global наладит выпуск 5G-смартфонов Nokia на территории Европы
+
The Economist опубликовал дневник украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте
11
OpenAI боится повторения сценария "Терминатора" и вводит новые "законы робототехники"
1
В Chrome есть скрытая игра без доступа в интернет
2

Популярные статьи

В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
83
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
34
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
16
Портативный игровой компьютер своими руками
63
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
33
В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов
2
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
33
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
34
Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru
15
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
4

Сейчас обсуждают

Алексей Кондаков
09:58
Уже пора запомнить,все что говорят хохлы,нужно делить на 10.Это хохлоботярский фейк,фейк,фейк!
Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
Умар Ахунов
09:57
Один раз установил OpenMediaVault, настроил и забыл
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
terenty79
09:55
да пускай уж закрывает совсем этот твитер. работать то в нем некому уже и так. вон домру разогнал и выдавил почти всех админов, теперь уже 2 недели чет поломалось у них, и на автоинформатор сиротский ...
Очередные сокращения стоили Twitter примерно 10% персонала
Chimbal
09:54
"Ладно бы оно было кросплатформенным" - https://overclockers.ru/blog/Hard-Workshop/show/85889/kak-razrabotat-krossplatformennoe-prilozhenie-ne-utonuv-v-pomojke-distributivov-linux-reshenie https://...
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
Chimbal
09:51
"ЗАЧЕМ КАЛЬКУЛЯТОРУ" - Не калькулятору, а среде разработки (конкретно инструментам для сборки приложения под андройд), рекомендую внимательно прочитать материал прежде чем задавать подобные вопросы.
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
dimkahon
09:49
AMD Radeon RX 7900 XT продолжает дешеветь
Евгений Шрайнер
09:46
Мда, так то давно обстреливаеться.
Едиственная трасса, по которой ВСУ могут выйти из Бахмута, уже простреливается российскими военными
Aaa
09:44
потому что он в первые недели использовался
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
informator
09:44
Байрактаров посшибали немерено, в джавелинах больше рекламы чем профита, козырьки на т72 эффективно от них защищали танк и главное дешево, с хаймарсами посложнее но все равно щелкают их, в неделю 1-2 ...
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
terenty79
09:43
это все не про магазины рф.
AMD Radeon RX 7900 XT продолжает дешеветь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем