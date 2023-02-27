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Большая языковая модель (LLM) ChatGPT в последнее время повсюду в новостях. Он может быть удобным инструментом, но в настоящее время он имеет существенное ограничение из-за слишком большого числа одновременных пользователей перегружающих его серверы. Но есть альтернативы, например Jasper AI.
Jasper сотрудничает с OpenAI и также использует модель GPT-3.5. Сервис Jasper AI не только обеспечивает более быстрые результаты, но и легко доступен для использования в отличие от ChatGPT. У Jasper AI также нет списка ожидания, как у чат-бота Bing. Все эти преимущества частично связаны с тем, что с самого начала у него была модель подписки.
За 50 долларов в месяц наверное тяжело продать месячную подписку на Jasper, но эта модель специально предназначена для использования в бизнесе. Фирма отмечает, что ее услугами воспользовались более 100 000 компаний по всему миру, включая IBM, Google, Zoom и Airbnb. В то время как ChatGPT недавно запустил пакет "Плюс" по цене 20 долларов в месяц, что является более привлекательным тарифным планом, Jasper использует текущие данные, а это означает, что он будет предоставлять более актуальную информацию. Вы даже можете найти отзывы о нем с очень высоким рейтингом на надежных веб-сайтах, таких как G2.
Создание текстов на более чем 29 языках - не единственное, что может сделать Jasper. Он поддерживает генерацию изображений и обеспечен подпиской на приложение Grammarly Basic. Полный список функций доступен на интернет-странице. Также стоит отметить, что при годовой подписке вы можете получить скидку 17% от стоимости.
Мы явно находимся на начальных этапах создания контента с помощью ИИ во многих цифровых средах. Быстрое появление ИИ вызвало некоторое беспокойство и тревогу у регулирующих органов, поскольку Бюро регистрации авторских прав США уже вмешалось, постановив, что произведения искусства ИИ не могут копироваться. Тем не менее инструменты ИИ все еще могут быть очень полезными во многих творческих организациях. Например студия может использовать ИИ для создания концепт-арта для проекта или даже обратиться к нему за помощью в решении сложной проблемы с кодированием. Во многих случаях ИИ может выводить неверную информацию, но обычно результат генерации близок к ожидаемому и позволяет человеку экономить свое время.