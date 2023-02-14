NVIDIA нацелена на бюджет мощности 115 Вт в этой карте.

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Если последняя утечка kopite7kimi верна, GeForce RTX 4060 будет иметь на борту 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, а также RTX 4060 будет использовать кристалл AD107 с 3072 шейдерами и 24 МБ кэш-памяти L2.

Спецификации несколько подозрительны, поскольку они почти идентичны характеристикам мобильного графического процессора GeForce RTX 4060, вплоть до количества шейдерных процессоров и бюджета мощности. Единственные отличия заключаются в том, что мобильный вариант который будет выпущен на следующей неделе, использует память с более низкой тактовой частотой 16 Гбит/с, а просочившиеся характеристики настольной RTX 4060 имеют только 24 МБ кэш-памяти L2.

Мобильный вариант карты имеет 128-битную шину с ожидаемыми 32 МБ кэш-памяти второго уровня. Итак, что-то здесь не совсем соответствует нашей математике. Либо карта для настольных ПК имеет узкую 96-битную шину памяти - обратите внимание, что kopite7kimi не уточняет эту спецификацию, - либо количество шейдерных процессоров не совсем правильное.

Объекты помеченные знаком ? имеют спецификации основанные на слухах

В большинстве остальных продуктов линейки Ada объем кэш-памяти L2 связан с шириной шины памяти: 8 мегабайт L2 на 32-битный канал памяти GDDR6X. Единственная карта, где это не так, - это GeForce RTX 4090, и это потому, что она урезана из полноценной AD102, которая по слухам будет использована в будущей карте "Titan Ada" или "RTX 4090 Ti". Имея это в виду, возможно, что NVIDIA могла просто отключить часть кеша L2, не затрагивая другие компоненты.

Другая заметная часть утечки - новость о том, что GeForce RTX 4060 будет использовать дизайн платы PG190. Это продолжает тенденцию совместимости Ada с Ampere, поскольку PG190 уже некоторое время используется на графических процессорах GeForce RTX 3050, RTX 3060 и RTX A-серии.

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К сожалению, kopite7kimi не дает никаких сведений о том, когда мы сможем увидеть самый компактный графический процессор Ada на настольных компьютерах