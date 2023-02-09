Хотя Voodoo 5 6000 никогда не выпускалась серийно, один из уцелевших прототипов выставлен на продажу на eBay.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

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На фото выше видно, что вентиляторов охлаждения четыре. Это не фейк в Photoshop - Voodoo 5 6000 должен был поставляться с четырьмя процессорами VSA-100 с тактовой частотой 166 МГц, каждый с 32 МБ SDRAM, также работающими на частоте 166 МГц. Это сделало ее первой видеокартой со 128 МБ памяти, которая конечно меркнет на фоне современных моделей - например NVIDIA GeForce RTX 4090 может похвастаться 24 ГБ памяти GDDR6X.

Тем не менее Voodoo 5 6000 должен был стать продвинутым графическим ускорителем для своего времени. Тесты показали, что он может конкурировать с GeForce 2 Ultra и превосходить его, и даже может сравнится с серией GeForce 3. К сожалению перспектива подключения громоздкого блока питания, проблемы с совместимостью с AGP и высокая розничная цена обрекли карту.

Сегодня ни одна из этих проблем не имеет значения, потому что на данный момент Voodoo 5 6000 является редким коллекционным экземпляром. По словам продавца, экземпляр который выставлен на аукцион, относится "к более поздним стадиям проекта прототипа 6K, где подавляющее большинство проблем было устранено".

"Я пришел к выводу, что в моей коллекции винтажной техники есть другие предметы, которые значат для меня больше. Эта карта желанна для большинства, если не для всех, энтузиастов/коллекционеров 3DFX. Вот почему я хочу продать ее тому, кто действительно оценит ее и испытывает к ней теплое чувство", - заявляет продавец.

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В настоящее время сделано более 60 ставок, самая высокая из которых составляет 14 000 долларов. Коллекционеры готовы платить большие деньги за редкую технику. Например ожидается, что запечатанный iPhone первого поколения, который даже не такой винтажный, будет продан на аукционе за 50 000 долларов.