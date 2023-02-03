Эти запечатанные оригинальные модели iPhone пользуются очень большой популярностью среди коллекционеров, несмотря на то, что этой технике всего 15 с половиной лет.

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Если вы знаете кого-нибудь, у кого есть оригинальный iPhone (например модель первого поколения выпущенная в 2007 году), который все еще запечатан в своей оригинальной упаковке, дайте им знать, что он может стоить больших денег.

И снова iPhone первого поколения выставляется на продажу аукционным домом LCG Auctions, который всего несколько месяцев назад продал запечатанный на заводе iPhone за 39 340 долларов. На него было подано 28 заявок.

Причина таких цен проста. Продукты Apple пользуются повышенным вниманием - оригинальный прототип Apple-1, который Стив Возняк вручную спаял для Стива Джобса, прошлым летом был продан более чем за 600 000 долларов. И кроме того, у этого предмета выставленного на аукцион интересная предыстория.

Он принадлежит Карен Грин, ныне тату-мастеру, которая получила iPhone в подарок от друзей в то время. Поскольку у Грин были еще другие телефоны этот iPhone все это время лежал неиспользованным и нераспакованным.

Этот конкретный телефон также был показан в сегменте "Охота за сокровищам" телешоу "Доктор и дива". Эпизод вышел в эфир в 2019 году. Один из ведущих оценил стоимость в 503 доллара, а другой предположил, что он стоит 1500 долларов. Принимая во внимание, что это модель на 8 ГБ, а не базовая версия на 4 ГБ, оценщик антиквариата на шоу оценил запечатанный iPhone в 5000 долларов.

Грин поступила мудро, не продав iPhone за такую сумму. Подождав всего несколько лет, прежде чем выставить его на аукцион, она может получить в 10 раз больше этой оценки, за вычетом возможных сборов и комиссий.

В интервью Business Insider Грин объясняет, что не продавала бы телефон еще как минимум 10 лет, если бы могла. Тем не менее она хочет продать его сейчас и использовать деньги, чтобы поддержать свою студию косметической татуировки в Нью-Джерси под названием Tattician.

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