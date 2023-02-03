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Microsoft DirectStorage призван значительно улучшить производительность при "устойчивой случайной" рабочей нагрузке ввода-вывода, такой как используемая игровыми потоковыми ресурсами.
Эти тесты были проведены YouTube-каналом Compusemble. Компания Compusemble провела тест Forspoken работающий с твердотельными накопителями PCIe 3.0, 4.0 и 5.0 с использованием предварительной версии эталонной платформы Phison E26.
Общее время загрузки, все сцены комбинированы (меньшее время - лучше)
Твердотельный накопитель PCIe 5, как и следовало ожидать, выходит на первое место, но это не такая очевидная победа, как вы могли подумать. Твердотельный накопитель PCIe 4.0 периодически побеждает его, и они никогда не отличаются друг от друга более чем на пару десятых секунды во времени загрузки. Однако, как отмечает канал в комментариях, эта эталонная платформа Phison использует флеш-память с заниженной спецификацией 1600 МТ/с. Розничные накопители PCIe 5.0 со скоростной флэш-памятью 2400 МТ/с, скорее всего значительно превзойдут тестовый накопитель.
Сцена с самой большой разницей между SSD в тестах
Тем не менее, даже PCIe 3.0 SSD в худшем случае отстает от двух других дисков всего на пару секунд; самое медленное время загрузки во всем тесте составляет около трех секунд. Максимальная скорость передачи данных PCIe 3.0 x4 составляет теоретически 4 ГБ/с; нет никаких причин по которым твердотельный накопитель PCIe 3.0 не может поддерживать необходимую пропускную способность 2,4 ГБ/с, предусмотренную DirectStorage.
Вероятная причина довольно небольшой разницы в дисках заключается в том, что Forspoken редко достигает скорости передачи даже 3 ГБ/сек в самых загруженных сценах. Это может быть связано с ограничениями декомпрессии ЦП, поскольку Forspoken на самом деле не использует самую важную функцию DirectStorage, декомпрессию графическим процессором.
Конечно все это несколько академично, учитывая, что Forspoken - довольно посредственная игра. В обзорах Metacritic для этой игры очень низкая пользовательская оценка 1,7.