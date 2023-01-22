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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Intel готовит 344-ядерные процессоры Xeon для конкуренции с AMD Zen 4c Bergamo
а Granite Rapids предложит 132-ядерные процессоры на 3-нм чипсетах
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Intel преуспевает в клиентском сегменте, поскольку и Alder Lake, и Raptor Lake предлагают отличные возможности как для геймеров, так и для создателей контента. Однако процессоры Intel для центров обработки данных больше не приносят прибыли. В прошлом квартале Xeon от Team Blue принесли почти нулевой эффективный доход, что резко контрастирует с высокими доходами от серверных процессоров AMD.

Последняя линейка Intel Xeon Sapphire Rapids была выпущена более чем на год позже, чем ожидалось, и не могла сравниться с семейством AMD Epyc Genoa. Впервые Team Blue проигрывает AMD в рабочих нагрузках AVX-512, потребляя такое же количество энергии и предлагая более высокую цену. С выходом Genoa-X и Bergamo (Zen 4c) дела Intel выглядят довольно плачевно.

Как ранее отмечал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, AMD получит большую половину доли серверных процессоров в течение первых двух лет его пребывания в должности. Однако по мере развертывания новых конструкций Xeon, основанных на усовершенствованных технологических узлах, Intel должна отыграть долю рынка. Блогер Moore’s Law is Dead считает, что Sierra Forest и Granite Rapids станут первой достойной конкуренцией последним предложениям Epyc.

Как и Bergamo, Sierra Forest будет представлять собой облачную архитектуру использующую эффективные ядра Crestmont. В то время как линейка процессоров Bergamo предлагает до 128 ядер, линейка процессоров Sierra Forest  будет содержать до 334 ядер на сокет. Мы рассматриваем чипсет, состоящий из четырех 86-ядерных кристаллов. 

Между облачными предложениями AMD и Intel будет заметная разница. В то время как ядра Zen 4c, используемые в Bergamo - это просто Zen 4 оптимизированные под облачные вычисления, ядра Crestmont в Sierra Forest используют совершенно другую архитектуру. 

Кроме того, в то время как Epyc Genoa и Bergamo используют один и тот же сокет SP6, Xeon Granite Rapids и Sierra Forest, вероятно будут основаны на разных конструкциях сокетов. Одним из аспектов, общих для обоих процессоров Xeon является производственный процесс. Они будут производиться на технологическом узле Intel 3 с запланированным запуском в 2024 году.

Переходя к семейству высокопроизводительных процессоров Xeon Granite Rapids-SP, мы наблюдаем радикальное увеличение количества ядер по сравнению с Sapphire Rapids. Granite будет предлагать до 132 ядер на четырех 44-ядерных плитках. Он последует за Emerald Rapids в 2024 году и будет конкурировать с дизайном AMD Zen 5 Epyc. Есть большая вероятность, что в окончательных розничных версиях сократят число ядер до 128 для повышения рентабельности.

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Ожидается, что Granite Rapids станет обновлением того же масштаба, что и Sapphire. Ядра Redwood Cove, лежащие в его основе обеспечат прирост производительности IPC (Instructions per Cycle) на 15%+ по сравнению с Golden Cove с 12-канальным контроллером памяти, DDR5 и другими преимуществами. Он также будет использовать передовые технологии упаковки, включая Foveros, EMIB и отдельный кристалл ввода-вывода, изготовленный по 5-нм/6-нм техпроцессу TSMC.

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#intel xeon
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