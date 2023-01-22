а не из-за драйверов, как считалось ранее

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Некоторое время назад сообщалось, что графические драйверы AMD WHQL могут повредить графические процессоры серии RX 6000. Несколько участников форума Reddit утверждали, что их видеокарты Radeon RX 6800 XT/6900 XT были повреждены вскоре после установки драйвера Adrenaline 22.11.2 WHQL. Владелец сервиса компьютерных комплектующих KrisFix из Германии, в этом месяце получил 61 видеокарту Radeon RX серий 6800 и 6900. Из них 48 не подлежали ремонту из-за повреждений графического процессора. Крис определил, что SoC, память и контроллер памяти на этих картах сгорели, чего нельзя было ожидать от простого обновления драйвера.

Через две недели после отчета Крис вернулся с новостью. По его словам, затронутые видеокарты Radeon демонстрируют признаки сильного износа, чего можно ожидать от оборудования для майнинга работающего в экстремальных условиях.

Есть очень большая вероятность, что все эти видеокарты были частью одной и той же фермы майнинга, которая работала 24 часа в сутки 7 дней в неделю в далеко не идеальных условиях. После сокращения прибыли от майнинга все устройства были проданы в розницу, откуда они попали в отдельные игровые ПК.

Конечно нет никакого способа доказать это наверняка, но это безусловно более правдоподобно, чем обновление драйвера, вызывающее повреждение графического процессора. Пользователи Radeon должны быть уверены, что обновление их графических драйверов не приведет к тому, что их любимый графический процессор будет поврежден.

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При этом перед покупкой подержанной видеокарты NVIDIA или AMD обязательно посмотрите на состояние печатной платы и разъемов питания. Карты, используемые для длительного майнинга, обычно имеют видимые признаки износа.