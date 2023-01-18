Немецкий сайт протестировал DirectStorage на высокопроизводительных видеокартах AMD, NVIDIA и Intel, используя твердотельные накопители PCIe 3.0 и PCIe 4.0, а также диск подключенный к SATA.

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К сожалению пока нет игр использующих преимущества DirectStorage, поэтому PCGamesHardware.de пришлось использовать синтетическую демо-версию для запуска последних тестов.

Немецкий сайт протестировал DirectStorage на высокопроизводительных видеокартах AMD, NVIDIA и Intel, используя твердотельные накопители PCIe 3.0 и PCIe 4.0, а также диск подключенный к SATA. Тест проходил на ПК с процессором Core i9-12900K и ОС Windows 11, которая по словам Microsoft является оптимальной средой для DirectStorage.

В этом тесте проверяется функция декомпрессии графического процессора DirectStorage. Вместо многоэтапного процесса отправки данных из хранилища в ЦП, распаковки их там и последующей отправки в ГП, DirectStorage 1.1 поддерживает возможность отправки их из хранилища в ОЗУ и ГП в сжатом виде перед распаковкой.





Это значительно экономит пропускную способность шины PCIe, а также значительно снижает загрузку ЦП. Вы можете увидеть влияние декомпрессии графического процессора на использование ЦП в видео выше, в котором сравнивается декомпрессия ЦП и графического процессора на твердотельном накопителе, а также на жестком диске.

Результаты тестов в целом довольно стабильны: распаковка с диском подключенным к SATA самая медленная. Однако при использовании твердотельных накопителей NVMe скорость сжатия ЦП ограничивается скоростью, с которой ЦП может распаковывать данные, и графические процессоры демонстрируют небольшой, но значительный рост производительности при переходе с PCIe 3.0 на 4.0.

Явным победителем в тестах является карта Intel Arc A770. Она единственная из них ощутимо быстрее работает с диском SATA, и явно самая быстрая с твердотельными накопителями PCIe 3.0 и 4.0. Intel заявляет, что сосредоточила свои разработки драйверов Arc на новейших и будущих технологиях, и результаты похоже подтверждают это.

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DirectStorage вероятно станет основным API компьютерных игр, начиная с этого года.