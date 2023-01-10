Поддержка PCIe Gen 5 не включена в эти SoC мощностью 45 Вт.

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AMD анонсировала свои мобильные процессоры Ryzen 7000 на выставке CES 2023. Не считая обновлений Zen 2/Zen 3, линейка следующего поколения будет состоять из двух семейств продуктов: Phoenix Point и Dragon Range. Первое подойдет для большинства высокопроизводительных ноутбуков, а Dragon Range зарезервирован для самых быстрых игровых ноутбуков. Phoenix Point будет представлять собой монолитную матрицу с 20 линиями PCIe Gen 4, позволяющую использовать слот Gen 4 dGPU x16 и слот x4 для дисков M.2. Поддержка PCIe Gen 5 не включена в эти SoC мощностью 45 Вт.

Phoenix Point будет производиться по 4-нм техпроцессу TSMC EUV. ЦП будет состоять из одной 8-ядерной ПЗС-матрицы с 32 МБ кэш-памяти третьего уровня. Контроллеры памяти даже мощнее, чем у настольной платформы Zen 4. Phoenix поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5-5600 или LPDDR5-7600, что вдвое больше, чем у Raphael. Кроме того в отличие от AM5 все 20 линий PCIe Gen 4 будут доступны для использования, а не будут подключены к чипсету.

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Что касается мобильного графического процессора, мы получаем еще одно большое обновление в виде линейки Radeon 8x0M. Radeon 780M придет на смену 680M. Количество CU и ALU такое же, но архитектура была обновлена до RDNA 3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц. Как и в RDNA 3 для настольных ПК, тактовые частоты ядра и серверной части не связаны. Кроме того, каждая вычислительная единица будет включать в себя более быструю единицу ускорителя лучей и специальную единицу искусственного интеллекта (перепрофилированную векторную единицу).