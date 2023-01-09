Последняя прошивка AMD AGESA с трудом различает две разновидности шестиядерного процессора Ryzen 5

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Последняя прошивка AMD AGESA содержит ошибки в некоторых процессорах Ryzen 5, отключая пару ядер при загрузке Windows. AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 была выпущена в начале прошлого месяца для улучшения времени загрузки. К сожалению, это ухудшило многопоточную производительность из-за отключения одного-двух ядер на процессорах Ryzen 5 7600X с использованием конструкции с двумя ПЗС-матрицами.

AMD перепрофилирует чипы с двумя ПЗС, изначально предназначенные для SKU Ryzen 9, для шестиядерных и восьмиядерных процессоров Ryzen 5/Ryzen 7, отключив дополнительные ядра. Обычно процессора более низкого уровня основаны на конструкциях с одной ПЗС, а более высокого уровня используют конструкции с двумя ПЗС. Производство кремния никогда не бывает идеальным, что вынуждает поставщиков повторно использовать отбракованные более дорогие кристаллы для бюджетных предложений.

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В результате вы получаете шестиядерные процессоры на основе двух восьмиядерных ПЗС-матриц, обе частично отключены. Это может улучшить тепловые характеристики процессора, но также ухудшит межъядерную задержку между ядрами на разрозненных кристаллах. В любом случае, похоже что последняя прошивка AGESA с трудом различает две разновидности шестиядерного процессора Ryzen 5.