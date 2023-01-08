Устройство имеет оперативную память LPDDR5X и до 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe Gen 4.

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На выставке CES Lenovo сделала интересный анонс "складного" ноутбука с двумя экранами Yoga Book 9i.

"Складные" устройства начинают активно появляться на рынке. Некоторые из них используют одиночные складные дисплеи. Однако в настоящее время существуют предостережения относительно использования технологии складных дисплеев, например опасения по поводу долговечности самого дисплея из-за напряжений вдоль сгиба или шарнира. Однако, есть и другие способы спроектировать складную модель, о чем свидетельствует Lenovo Yoga Book 9i. 9i состоит из двух 13,3-дюймовых OLED-дисплеев с разрешением 2,8K (60 Гц, 400 нит), обеспечивающих 100% точность цветопередачи DCI-P3, с вращающимся на 360 градусов шарниром и звуковой панелью Bowers and Wilkins.

Чтобы лучше использовать дизайн с двумя экранами Lenovo совместно с Microsoft разработала пользовательский интерфейс, который упрощает использование двух экранов установленных друг над другом. Вы также можете использовать 9i более традиционно с клавиатурой, которая магнитно прикрепляется к нижнему экрану и обеспечивает меньший дисплей над клавиатурой или виртуальный трекпад под ней с тактильной обратной связью от кнопок. В этом режиме вы также можете использовать стилус, чтобы рисовать, делать заметки или записывать что-то.

Если вы не хотите использовать клавиатуру, вы можете аккуратно убрать ее в подставку для удобной переноски и коснуться нижнего экрана восемью пальцами, чтобы активировать виртуальную клавиатуру. Независимо от того, как вы предпочитаете использовать возможности ввода Lenovo Yoga Book 9i, интеллектуальная конструкция устройства может приспособиться.

Благодаря двум дисплеям Yoga Book 9i имеет несколько больший форм-фактор, чем другие ноутбуки класса 13,3", но он остается компактным и легко переносимым. Он имеет оперативнуя память LPDDR5X и до 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe Gen 4. Устройство питается от батареи емкостью 80 Вт-ч, и все это поставляется в упаковке, общий вес которой составляет 1,37 килограмма.

Lenovo Yoga Book 9i интересное устройство для нескольких вариантов использования. Двойные экраны будут полезны во всех сферах: от создания контента до редактирования фотографий и даже написания статей. Кроме того, аппаратное обеспечение в этом устройстве должно быть достаточно мощным для любой задачи по производительности.

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Если вас интересует Lenovo Yoga Book 9i, он должен быть доступен в апреле 2023 года по цене около 2000 долларов.