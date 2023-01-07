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Некоторые люди, купившие новую карту Radeon RX 7900 XTX столкнулись с ее перегревом, когда температура карты достигает 110ºC всего через несколько минут игры. Если вы пострадали, просто свяжитесь с AMD для замены видеокарты, советует Скотт Херкельман.
Скотт это старший вице-президент и генеральный директор по графике в AMD. Во время интервью с PC World на выставочной площадке CES 2023 Скотт сообщил, что AMD определила источник проблемы перегрева, затрагивающей лучшие графические процессоры AMD Radeon, и что она заменит все затронутые карты.
По словам Скотта Херкельмана, проблема в том, что у небольшого количества карт появились кулеры, не заполненные должным образом жидкостью. В результате это небольшое количество жидкости может в оказаться далеко от кристалла графического процессора, что сделает жидкость неспособной должным образом испаряться и конденсироваться. Естественно, испарительная камера больше не выполняет свою работу, и карта перегревается.