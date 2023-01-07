Если ваш Radeon RX 7900 XTX перегревается, свяжитесь с AMD для замены видеокарты.

реклама

Некоторые люди, купившие новую карту Radeon RX 7900 XTX столкнулись с ее перегревом, когда температура карты достигает 110ºC всего через несколько минут игры. Если вы пострадали, просто свяжитесь с AMD для замены видеокарты, советует Скотт Херкельман.

Скотт это старший вице-президент и генеральный директор по графике в AMD. Во время интервью с PC World на выставочной площадке CES 2023 Скотт сообщил, что AMD определила источник проблемы перегрева, затрагивающей лучшие графические процессоры AMD Radeon, и что она заменит все затронутые карты.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По словам Скотта Херкельмана, проблема в том, что у небольшого количества карт появились кулеры, не заполненные должным образом жидкостью. В результате это небольшое количество жидкости может в оказаться далеко от кристалла графического процессора, что сделает жидкость неспособной должным образом испаряться и конденсироваться. Естественно, испарительная камера больше не выполняет свою работу, и карта перегревается.